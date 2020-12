Jim Belushi insospettabile fan di Your Name (e vuole altri consigli!)

Nonostante le grandi difficoltà del 2020, l’industria degli anime è andata avanti con successo. Titoli come Demon Slayer e My Hero Academia hanno mantenuto uno standard alto. Ovviamente, questo significa molti più occhi sono stati attratti da questo mondo, e scopriamo che tra questi ci sono anche quelli di Jim Belushi. L’attore, alla ricerca di ispirazioni e consigli sugli anime, pare sia rimasto colpito da Your Name.

Any anime fans out there? I always loved Studio Ghibli after I worked with them – however I don’t know much else. But, I just saw “Your Name” and it blew me away. What is out there? C’mon, some of you guys have to be nerds. Fess up! — Jim Belushi (@JimBelushi) December 28, 2020

La richiesta di Jim Belushi

Jim Belushi ha detto di aver visto di recente Your Name di Makoto Shinkai per la prima volta e che questo lo ha finalmente aperto al mondo degli anime. “Qualche fan degli anime là fuori? Ho sempre amato lo Studio Ghibli dopo aver lavorato con loro, tuttavia, non so molto altro”, ha detto. “Ma ho appena visto “Your Name” e sono rimasto senza parole. Cosa c’è là fuori? Dai, alcuni di voi ragazzi devono essere dei nerd”. Certo, non tutti sanno che Belushi ha collaborato con lo Studio Ghibli. L’attore ha svolto un lavoro di doppiaggio per lo studio ai tempi di My Neighbors the Yamadas.

Il film meno conosciuto è stato diretto da Isao Takahata e ha debuttato nel luglio 1999. La commedia eccentrica è composta da vari schizzi che si adattano perfettamente a Belushi. Ma dopo aver visto Your Name, sembra che l’attore voglia maggiori informazioni su ciò che l’anime ha da offrire. D’altronde, non ci è voluto molto perché i fan offrissero i loro consigli sugli anime a Belushi.