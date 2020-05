J.K. Rowling dona un milione di sterline per la lotta al Coronavirus

Ogni anno J.K. Rowling celebra l’anniversario della Battaglia di Hogwarts. Si tratta dello scontro conclusivo della storia raccontata nella celebrata serie di libri di Harry Potter, il gran finale, atteso per anni da milioni di lettori in tutto il mondo. Nella cronologia interna della saga, questo avviene il 2 maggio del 1998 e l’autrice ricorda questa data con eventi speciali. Quest’anno J.K. Rowling ha voluto dedicare l’occasione a una grossa donazione alla lotta contro il Coronavirus.

J.K. Rowling celebra la Battaglia di Hogwarts con una donazione per aiutare contro il Coronavirus

L’autrice ha pubblicato lo scorso sabato il proprio tweet celebrativo, ricordando il 22° anniversario della grande Battaglia. Normalmente si trattava di un modo per rivelare nuove informazioni in merito agli eventi della sua storia, con (spesso contestate) aggiunte di contenuti che non avevano trovato spazio nei libri. Vista la situazione mondiale però, J.K. Rowling non si è sentita di tornare sul tema, preferendo dedicare l’occasione al supporto contro il Coronavirus.

So on this anniversary of a great wizarding victory, I'm thinking of the people who're out there doing their jobs to protect us and our way of life. I have 3 key workers in my immediate family, and like all such relatives, I'm torn between pride and anxiety. 2/4 — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 2, 2020

and half of which will go to https://t.co/5QOSZy1xob, because we know that domestic abuse has, sadly, increased hugely during the lockdown. 4/4 — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 2, 2020

Come potete leggere nei vari post, la scrittrice ha spiegato come veda inappropriato parlare di morti di fantasia in questo momento storico dove “troppe persone stanno perdendo i propri cari nel mondo reale“. Per questo motivo ha preferito pensare a tutti coloro che in questo momento si stanno impegnando per aiutare il mondo. Ha anche sottolineato che tre persone della sua famiglia sono attualmente in prima linea e che questo la fa sentire fiera ma anche ansiosa.

Per tutte queste ragioni, ha deciso di celebrare la Battaglia di Hogwarts con una donazione di un milione di sterline. Metà andrà a un’associazione che supporta i senzatetto, in grande difficoltà in questo periodo, e metà a un’organizzazione contro gli abusi domestici.

Un modo per ricordare un evento fittizio importante per i fan di Harry Potter e per la cultura pop in generale, facendo del bene nel mondo reale.