Joaquin Phoenix è stanco di rispondere sempre alle stesse domande su Joker

Joaquin Phoenix è stanco di rispondere sempre alle stesse domande sul processo che lo ha spinto a immedesimarsi nel personaggio di Joker, alter ego di Arthur Fleck, nel film di Todd Phillips. Lo ha rivelato l’attore stesso la scorsa domenica, dopo la cerimonia di premiazione della settantasettesima edizione dei celebri Golden Globe.

Phoenix, classe 1974, nell’ultimo anno si è distinto grazie alla sua magistrale e carismatica interpretazione di Joker grazie alla quale ha vinto il Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico. La decisione della Hollywood Foreign Press Association certo non ha stupito né la critica né il pubblico: dalla sua premiere, Il film di Phillips ha incassato al box office globale più di un miliardo di dollari.

Phoenix: miglior attore in un film drammatico

Nel backstage della cerimonia, l’attore, sentendosi chiedere per l’ennesima volta di raccontare il processo che lo ha portato a diventare Arthur Fleck, ha rivelato di essere stanco di parlare sempre delle stesso cose. Ha detto: “Non è una vecchia notizia? Mi sembra di averne parlato molto negli ultimi sei mesi. Mi sembra di aver già risposto a questa domanda. Vuoi una versione diversa? La cambio leggermente o cosa?”

Phoenix si è tuttavia mostrato comprensivo nei confronti dell’intervistatore, fornendo una risposta alla domanda: “È stato un processo lungo e impegnativo, ma non mi sono buttato subito. Ero molto curioso dei farmaci di [Arthur/Joker] e gli effetti che questi hanno realmente sulle persone. Da qui abbiamo capito che avremmo dovuto lavorare con il calo drastico del mio peso. Era una cosa che inizialmente non mi aspettavo.”

Ha continuato: “Ho letto dei libri su alcuni assassini con una personalità molto simile a quella di Arthur. Non dirò i nomi di questi criminali perché credo che abbiano avuto già attenzioni sufficienti. Ci sono stati tantissimi altri aspetti che in questo momento non mi vengono in mente.” Phoenix ha poi ripetuto quanto detto all’inizio: “Mi sembra di aver già risposto a queste domande su Joker.”