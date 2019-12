Durante la featurette Vision vs Fury, uno dei contenuti speciali dell’edizione home-video di Joker, l’attore Joaquin Phoenix e il regista Todd Phillips hanno parlato del percorso della star per raggiungere il peso di Arthur Fleck. Phoenix avrebbe rifiutato l’aiuto di un nutrizionista e di altri esperti per perdere circa 52 kg. Un processo clamoroso che portà Glenn Fleshler, che interpreta il collega di Arthur Randall, a quasi non riconoscere Phoenix durante una riunione per la lettura del copione.

Queste le parole del regista Todd Phillips su una dieta davvero dratisca: “Ne abbiamo parlato molto: ‘Quanto magro dovrebbe essere Arthur? Fino a che punto vogliamo arrivare?’ E continuavo a dirgli: ‘Quando inizierai a perdere peso? A che punto inizi la dieta?'” Si partiva da una base faticosa: “Perché era già qualcosa come giugno, e non aveva ancora iniziato, e dovevamo iniziare a girare a settembre. E lui era ancora a 180 libre. Non che fosse grasso, ma stavamo parlando di scendere a 125. Gli ho detto: ‘Possiamo assumere un ragazzo, ho questa donna che è un’esperta nutrizionista, potresti volerle parlare e cose del genere”. L’idea del regista però non fu accolta dal protagonista dello show: “E lui: ‘No no, non è così che faccio io.’ ‘E com’è che faresti tu?’ ‘Smetto di mangiare e muoio di fame.’ Da quel giorno ha mangiato una mela al giorno per tutta l’estate”.

Per Fleshler, la trasformazione fisica di Phoenix è stata davvero notevole: “Quando l’ho visto a quella riunione, aveva perso 50 chili. Era come il guscio del vero Joaquin Phoenix. Si stava completamente immergendo nel ruolo”. Ritornando al protagonista principale, ha voluto spiegare anche la sua attrazione per Joker. Queste le parole: “Adoro i cattivi. È divertente dire: ‘Perché è così? Che cosa lo ha reso così?’ E quello è in definitiva l’obiettivo del film”.