Joaquin Phoenix sarà Napoleone per Ridley Scott

Joaquin Phoenix interpreterà Napoleone Bonaparte in “Kitbag“, il prossimo film biografico di Ridley Scott sull’imperatore francese del XIX secolo. “Kitbag” si concentrerà sulle origini di Napoleone e sul suo rapporto instabile con la moglie Josephine. Condusse campagne militari durante le guerre rivoluzionarie francesi e fu imperatore della Francia dal 1804 al 1814, guidando il paese in una serie di battaglie prima di essere sconfitto a Waterloo. Fu esiliato prima all’isola d’Elba e poi nell’isola di Sant’Elena, dove morì nel 1821 all’età di 51 anni. Il titolo del film deriva dal detto “C’è una staffa nascosta di un generale nella valigia di ogni soldato”, secondo Deadline, che per primo ha riportato la notizia.

Alla direzione Ridley Scott

“Kitbag” è nelle prime fasi di pianificazione ed è ambientato nei 20th Century Studios della Disney. Il progetto sarà diretto e prodotto da Scott attraverso la sua società di produzione Scott Free con Kevin Walsh anche produttore. Scott ha contattato lo sceneggiatore David Scarpa per scrivere la sceneggiatura. Scarpa e Scott hanno già collaborato al thriller poliziesco del 2017 “All the Money in the World”.

Ridley Scott ha anche completato la produzione di “The Last Duel”, con Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck, e inizierà la produzione in Italia a marzo di “Gucci”, che vedrà Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani al fianco di Robert. De Niro, Al Pacino, Adam Driver e Jared Leto. Phoenix ha vinto il premio Oscar come miglior attore quest’anno per “Joker”. È stato nominato per “Walk the Line”, “The Master” e “Gladiator”. Scott è stato anche nominato per un Oscar come miglior regista per “Il Gladiatore”. È stato anche nominato per “The Martian”, “Black Hawk Down” e “Thelma & Louise”. Scott e Phoenix sono rappresentati da WME. Ora Joaquin Phoenix è atteso nei panni di Napoleone.