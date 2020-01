Joaquin Phoenix omaggia Heath Ledger ai SAG Awards

Ieri sera si è tenuta la cerimonia di premiazione degli Screen Actors Guild Awards, riconoscimento che dal 1995 celebra le migliori performance della stagione, secondo il sindacato degli attori americani. Come previsto dai pronostici, a ottenere il premio per la migliore interpretazione maschile è stato Joaquin Phoenix, che ha voluto ricordare nel suo discorso un altro grande interprete del suo personaggio, ovvero Heath Ledger.

Joaquin Phoenix ricorda Heath Ledger

Salito sul palco, l’attore, che pare ormai lanciatissimo verso il Premio Oscar 2020, ha parlato delle grandissime performance di tutti gli altri candidati insieme a lui. Oltre a loro però, ci ha tenuto a ricordare anche uno dei suoi predecessori nel ruolo del Principe Pagliaccio del Crimine. Nel suo discorso Phoenix ha infatti dichiarato: “Davvero, sono qui in piedi sulle spalle del mio attore preferito, Heath Ledger“.

Nel 2008 l’attore australiano ha lasciato a bocca aperta pubblico e critica, interpretando Joker ne Il cavaliere oscuro. Fu una performance impressionante che trainò il grande successo del film di Christopher Nolan. Ledger purtroppo non riuscì ad assistere in prima persona a tutto ciò. Pochi mesi prima dell’uscita nelle sale infatti, l’attore fu ritrovato morto nel suo appartamento, lasciando in lutto il mondo dello spettacolo. L’Oscar al miglior attore non protagonista, ricevuto proprio per la sua interpretazione di Joker, fu quindi un premio postumo.

L’influenza della rivisitazione di Ledger del Joker è stata fortissima per la cultura popolare. Come sottolineato in parte dallo stesso Phoenix, il look stesso della nuova incarnazione del personaggio, deve molto a quella del film di Christopher Nolan del 2008, mentre sembra essere molto lontana da quella vista in Suicide Squad, con Jared Leto nel ruolo.

Voi cosa ne dite? Avete visto Joker? Siete convinti che l’interpretazione di Joaquin Phoenix sia davvero legata a quella iconica di Heath Ledger? E come credete che andranno gli Oscar 2020 per l’attore?