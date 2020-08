John Boyega manda a quel paese i fan tossici di Star Wars

John Boyega ha pubblicato un breve – e piuttosto schietto – messaggio per tutti i fan tossici di Star Wars che interagiscono con lui su Twitter. L’attore ha esposto il suo pensiero attraverso l’account ufficiale senza usare mezzi termini. “I fan tossici di Star Wars trovano ancora modi per parlare di me. Signore. Devo essere schietto? Non mi frega più niente di voi!” , ha scritto Boyega. L’attore ha interpretato l’ex Stormtrooper FN-2187/Finn nella trilogia del sequel di Star Wars; da allora, ha parlato apertamente delle sue esperienze lavorando ai film. In un tweet successivo, Boyega ha ammesso che attendeva da tempo di poter “sgridare” i fan tossici di Star Wars, scrivendo: “Signore, ho aspettato così tanto tempo per dire ai fan tossici di smetterla”.

John Boyega parla del ritiro da Star Wars

John Boyega, nei mesi scorsi, è tornato a parlare del suo ritiro da Star Wars. L’attore, dopo il clamore delle dichiarazioni di qualche giorno fa, ha deciso di fare alcuni chiarimenti. Boyega ha ammesso che il desiderio di non andare avanti nella saga non dipende dal suo personaggio Finn, ma dalla voglia di intraprendere nuove strade. “Non è quello che fanno le persone quando un ruolo è finito? La parola chiave è versatilità. Un ruolo non può soddisfarlo”. ha dichiarato l’attore.

La star del sequel di Star Wars è salito alla ribalta nei mesi scorsi dopo aver parlato durante una protesta di Black Lives Matter a Londra. Durante il discorso, l’attore ha detto: “Vi parlo dal profondo del mio cuore. Guardate, non so se avrò ancora una carriera dopo questo, ma v********o“. Ciò ha portato un grande sostegno da parte di molti colleghi, compresi i registi Rian Johnson e JJ Abrams. Ora Boyega ha voluto ringraziare chi lo ha sostenuto utilizzando un post sui social.