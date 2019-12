John Boyega non è soddisfatto di Star Wars: Gli ultimi Jedi

Le opinioni su Star Wars: Gli ultimi Jedi, con la regia di Rian Johnson, sono state delle più disparate. C’è stato chi l’ha odiato, chi l’ha amato, e persino qualcuno che non è sicuro di quello che ha visto. A quanto pare, questa divisione si è creata anche all’interno del cast. L’attore John Boyega, Finn nell’ultima trilogia, ha infatti rivelato di non essere soddisfatto del risultato finale di Star Wars: Gli ultimi Jedi.

Boyega e Gli ultimi Jedi

L’attore, classe 1992, in una recente intervista a HypeBeast ha confessato che il film, a suo parere, è piuttosto deludente.

Ha affermato: “Il risveglio della forza credo che fosse l’inizio di qualcosa di davvero valido. Gli ultimi Jedi, invece, non mi ha convinto più di tanto. È così così. Non ero d’accordo su molte delle scelte effettuate [dal team creativo]. L’ho riferito a Mark Hamill [Luke Skywalker] e ne abbiamo discusso a lungo. È stato molto difficile perché eravamo in disaccordo.”

A quanto pare, l’attore non ha apprezzato la scelta di dividere i vari personaggi principali. In passato aveva rivelato: “Guardando i primi film di Star Wars si ha la sensazione che i protagonisti siano tre, anche se è ovvio che sia tutto basato sul viaggio di Luke. Nei primi film, Han Solo e Leia sono caratterizzati così bene… non so se sarà possibile fare altrettanto in vista del nono capitolo. Sarebbe bello, certo.”

In occasione di una conferenza stampa per l’uscita di Star Wars: L’ascesa di Skywalker, il cast aveva promesso che una parte del background di Finn sarebbe venuta alla luce.

L’ascesa di Skywalker

Ricordiamo che il nono capitolo di Star Wars, L’ascesa di Skywalker, ha debuttato nelle sale cinematografiche italiane il 18 dicembre. Qui potete leggere la nostra recensione. All’interno del cast troviamo gli attori più amati della saga cinematografica: Mark Hamill (Luke Skywalker), Adam Driver (Kylo Ren), Daisy Ridley (Rey), Anthony Daniels (C-3PO), ma anche Carrie Fisher (principessa Leia Organa) e tantissimi altri.