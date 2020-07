Star Wars: John Boyega chiarisce le dichiarazioni sul ritiro

John Boyega torna a parlare del suo ritiro da Star Wars. L’attore, dopo il clamore delle dichiarazioni di qualche giorno fa, ha deciso di fare alcuni chiarimenti. Boyega ha ammesso che il desiderio di non andare avanti nella saga non dipende dal suo personaggio Finn, ma dalla voglia di intraprendere nuove strade. “Non è quello che fanno le persone quando un ruolo è finito? La parola chiave è versatilità. Un ruolo non può soddisfarlo”. ha dichiarato l’attore.

Taika Waititi sta scrivendo un nuovo film per Star Wars

Parlando proprio del futuro di Star Wars, Lucasfilm ha confermato all’inizio di quest’anno che Taika Waititi è stato scelto per dirigere un nuovo film, che scriverà con Krysty Wilson-Cairns. Lo stesso cineasta ha recentemente confermato di aver iniziato il processo di scrittura del nuovo film. Dato che la produzione di film e programmi TV in tutto il mondo è stata interrotta a causa della pandemia di coronavirus, non è chiaro quando sarà predisposta l’uscita del film. Infatti è possibile che il regista stia semplicemente scrivendo idee e concetti per il nuovo show ma non sia passato alla fase di sceneggiatura. Durante una recente intervista con la BBC, di fronte all’argomento di Star Wars, Taika Waititi ha confermato: “Stiamo scrivendo”.

Disney+ ha ordinato la sua prossima serie animata prodotta da Lucasfilm, Star Wars: The Bad Batch. Reduce dall’acclamato finale di Star Wars: The Clone Wars, la serie originale Disney+ arriverà sulla piattaforma di streaming nel 2021. La serie animata di Star Wars destinata a Disney+ segue la Bad Batch. SI tratta di un gruppo di cloni sperimentali con caratteristiche uniche (introdotti per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars) mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell’immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni.