John Boyega parla del suo ipotetico ritorno in Star Wars

Dopo l’uscita del nono capitolo di Star Wars L’ascesa di Skywalker a concludere la saga dedicata agli Skywalker – qui la nostra recensione – l’attore John Boyega non esclude il suo ritorno all’interno del franchise, pur ammettendo di non essere interessato a fare parte dei progetti di Disney+.

Al momento, sono soltanto due i film spin off dedicati alla saga cinematografica iniziata da George Lucas nel 1977: Solo: A Star Wars Story, diretto da Ron Howard e uscito nel 2018, dedicato alle origini dell’omonimo personaggio, e Rogue One: A Star Wars Story, del 2016, con la regia di Gareth Edwards. Di conseguenza, c’è ancora tantissimo da raccontare sulla galassia lontana lontana, e non è escluso – ma è improbabile – che in futuro possa vedere la luce un film interamente dedicato a Boyega e al suo personaggio Finn.

A tal proposito, il sito di intrattenimento e cultura pop Variety, in occasione di un’intervista, ha chiesto all’attore se volesse tornare all’interno del franchise di Guerre Stellari.

“In what?” ha risposto, prima di scherzare sul fatto di non voler prendere parte ai progetti di Disney+: “You ain’t going to Disney+ me!”

A differenza di alcuni suoi colleghi stellari, John Boyega sembra essere interessato esclusivamente a un’altra avventura sul grande schermo. Niente Disney+ per lui.

I ain’t getting no Disney Plus! I’m watching it, though, but I’ll stay in the feature films. As long as Daisy Ridley and Oscar Isaac are down for it, then I’ll come back.