John Boyega tornerebbe in Star Wars, ma solo in forma animata

Nel corso del tour di presentazione del film Small Axe di Steve McQueen, John Boyega ha parlato di Star Wars e del suo personaggio, Finn. L’attore ha approfondito il discorso sul possibile ritorno all’interno del franchise.

Vari i temi trattati nell’intervista, con un’attenzione maggiore per il suo personaggio nella versione di Trevorrow rispetto a quella di J.J. Abrams. Secondo l’attore, Finn avrebbe guidato una ribellione finale contro il Primo Ordine in Duel of the Fates. Parliamo della presunta versione di Episodio IX che sarebbe stata diretta da Colin Trevorrow.

John Boyega e la serie animata dedicata a Finn

John Boyega, riguardo Star Wars, ha poi suggerito una serie animata su Disney+ dedicata a Finn. Queste le sue parole: “Sono un fan di The Mandalorian, quindi LucasFilm sta andando alla grande con gli show tv. Uno show animato sarebbe fantastico! Potremmo farlo da casa”. Le star della trilogia originale hanno sempre parlato in maniera propositiva di un loro ritorno nella saga, riprendendo i rispettivi ruoli in storie future in quella galassia lontana. Un entusiasmo calato vistosamente con i protagonisti della nuova trilogia, da Daisy Ridley a John Boyega, fino a Oscar Isaac.

John Boyega, nel corso dell’intervista, ha anche affrontato il tema della rappresentazione. Questa la sua analisi: “Ho sentito che era importante per me parlare di una verità di cui è imbarazzante parlare. Sappiamo tutti che ciò che rende importante un ruolo è l’importanza che gli dai”. Quindi: “Se a Capitan America non vengono date delle scene per aumentare la sua rappresentazione e per renderlo piacevole ai ragazzi, nessuno penserebbe che sia un gran figo”. In conclusione: “Perché anche i personaggi neri e gli attori neri non dovrebbero combattere per lo stesso tipo di rappresentazione? Penso che sia una cosa importante”.