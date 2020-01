John Cena parla di Dwayne Johnson e della sua influenza sui wrestler al cinema

Una delle più grandi stelle degli ultimi anni è sicuramente Dwayne Johnson. Tra serie TV e cinema, il muscoloso interprete è diventato uno dei nomi più noti dell’intrattenimento, con un seguito social incredibile e la capacità di portare grandi folle nelle sale. Il suo ruolo è stato molto importante per i wrestler che sognano un futuro al di fuori del ring. Fra questi, anche John Cena che proprio in queste ore ha dato il suo punto di vista sull’influenza di Dwayne Johnson sul settore.

John Cena commenta il ruolo di Dwayne Johnson per i wrestler

Prima di diventare uno dei volti principali di Fast & Furious, Jumanji e tantissimi altri film d’azione infatti, Johnson ha avuto una lunga carriera nel mondo del wrestling. Noto come The Rock, è stato una delle stelle principali della cosiddetta Attitude Era della allora WWF, oggi WWE, la principale federazione di questa disciplina. Poi piano piano è arrivato anche il successo cinematografico, aprendo la strada ad altri come lui.

John Cena, che nel proprio curriculum vanta già un’apparizione in Bumblebee e futuri ruoli in Fast & Furious 9 e The Suicide Squad, ha spiegato proprio questo, dando un punto di vista interessante sulle variazioni della situazione per i lottatori con queste aspirazioni:

“È sicuramente cambiato molto e credo che la responsabilità si poggi sulle già ampie spalle di Dwayne Johnson. Lui ha semplicemente reso accettabile essere qualcosa di diverso dal tuo personaggio nel wrestling. Se guardi ai lottatori o personalità della WWE nei film, hanno sostanzialmente interpretato sempre un’estensione del proprio personaggio nella WWE. Penso che Dwayne sia stato uno dei primi ad abbattere quella barriera e a farlo su una scala talmente grande che non si può ignorare“.

Voi cosa ne dite? Concordate con le parole di John Cena su Dwayne Johnson? Credete che sia davvero cambiata la percezione dei wrestler-attori?