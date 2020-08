Il famoso illustratore di Tolkien spiega come sia diventato un artista di riferimento per il lavoro del grande scrittore

L’illustratore John Howe è noto per le sue bellissime illustrazioni delle opere di Tolkien e per aver lavorato come artista nella saga de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. Il suo è uno dei primi nomi importanti ad essere stato collegato alla nuova serie televisiva targata Amazon, oltre che alla trilogia di Jackson.

In un’intervista con Swissinfo.ch, Howe ha parlato di come sia riuscito a diventare un artista di riferimento per il lavoro di Tolkien.

John Howe e Il Signore degli Anelli

Howe ha rivelato di essere stato affascinato da J. R. R. Tolkien all’età di 14 anni. L’illustratore ha affermato: “È uno di quegli autori la cui evocazione visiva è estremamente forte: ciò che descrive, innesca visioni. Le cose sconosciute sono le più interessanti. Sono piene di decisioni da prendere, sfide che devono essere padroneggiate. La fantasia eroica, se scritta bene, risponde alle domande che ogni generazione pone”.

L’illustratore vive e lavora in Svizzera, un paese il cui bellissimo paesaggio montuoso ha ispirato molti dei luoghi magici di Tolkien.

Tuttavia, Howe sta attualmente lavorando ad una nuova versione della Terra di Mezzo. Per realizzare al meglio questo progetto per la serie televisiva di Amazon, l’illustratore sta tornando in Nuova Zelanda dove sono state girate le due trilogie di Peter Jackson.

Come potete immaginare, Howe durante l’intervista non ha rivelato nemmeno un piccolo dettaglio riguardo la serie de Il Signore degli Anelli. La serie sembra essere avvolta da una fitta nube di mistero e chissà quando potremo ricevere notizie da parte dei produttori.

Per ora non ci resta che attendere. La partecipazione di Howe a questo progetto, però, ci fa ben sperare e sappiamo di essere in buone mani.