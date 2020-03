John Krasinski non ha incontrato i Marvel Studios per Fantastici Quattro

Da quando Kevin Feige ha annunciato l’arrivo di un film su i Fantastici 4, i fan hanno fantasticato sugli attori che potrebbero vestire i panni dei protagonisti. Riguardo Reed e Susan Richards si punta decisi su John Krasinski ed Emily Blunt. Il primo, intervistato da Comicbook.com in vista dell’imminente uscita di A Quiet Place 2, ha confermato la volontà di vestire i panni del personaggio. “Mi piacerebbe molto” ha esordito. Per poi aggiungere: “Credo che in ogni caso sarebbe fantastico fare parte del mondo Marvel, e il fatto che molte persone pensano a me per un ruolo di quel livello è straordinario”. Tuttavia al momento non ci sono stati contatti: “Sinceramente non ho avuto alcuna discussione e non so cosa succederà riguardo al progetto. Sto aspettando gli annunci di Kevin Feige esattamente come voi”.

Krasinski pronto a dirigere un film per Feige

John Krasinski ha ammesso di essere pronto anche a dirigere un film per Kevin Feige: “Wow, bella idea. È davvero interessante perché sono un grande fan Marvel”. L’apertura è quindi totale: “Hanno una grandissima formula, lavorare con loro e mi fido di Kevin Feige. Non solo è pieno di talento, ma è anche gentilissimo. Sono pronto a discutere di tutte le sue idee”.

Ricordiamo che I Fantastici Quattro sono un gruppo di supereroi dei fumetti, creati da Stan Lee (testi) e Jack Kirby (disegni), esordito nel primo numero della testata Fantastic Four (vol. 1) nel novembre 1961 e pubblicata dalla Marvel Comics. La serie raggiunse presto il successo ponendo le basi per lo sviluppo dell’intero universo Marvel. Gli autori svilupparono, a partire da questa serie, un approccio collaborativo nella creazione dei fumetti che utilizzeranno anche in futuro. Alla testata parteciperanno autori come Roy Thomas, John Byrne, Steve Englehart, Walter Simonson, John Buscema, George Pérez e Tom DeFalco, ed è stata, per oltre cinquant’anni, una delle più longeve e importanti della Marvel, capostipite della Silver Age.