John Krasinski sarebbe felice di interpretare Mr. Fantastic

Sette giorni dopo la notizia dell’incontro fra Emily Blunt e i dirigenti Marvel Studios, John Krasinski, marito dell’attrice, ha parlato della possibilità di unirsi al Marvel Cinematic Universe. Krasinski ha tutte le intenzioni di farsi avanti per il ruolo di Mr. Fantastic. Durante la promozione dell’ultimo film in cui è protagonista, A Quiet Place, ci sono state infatti alcune domande dirette sull’argomento. All’attore e a sua moglie Emily Blunt è stato chiesto qualcosa in più sul suo interesse nel rivestire i ruoli di Mr. Fantastic e la Donna Invisibile.

Krasinski non nega il desiderio di lavorare accanto a Emily Blunt

Questa la risposta di John Krasinski: “Oh sì, i Fantastici Quattro. Mi piacerebbe molto! Voglio dire, sto ancora cercando di entrare nel mondo dei supereroi”. Per poi aggiungere: “Non ho letto fumetti da bambino, non come molti, ne ho letti alcuni ma non tanti, però sono un grande fan dei supereroi quindi sì, mi piacerebbe fare qualcosa del genere”. Il grande desiderio è chiaro: “E sì, mi piacerebbe lavorare ancora con lei così ogni possibilità che ho avuto sarebbe grande”.

In passato Krasinski era stato preso in considerazione per il ruolo di Capitan America ed Emily Blunt ha rifiutato i ruoli di Vedova Nera in Iron Man 2 e Peggy Carter in Captain America. Ricordiamo che Mister Fantastic, il cui vero nome è Reed Richards, è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1961. La sua prima apparizione avvenne in Fantastic Four n. 1, come per tutti gli altri membri del gruppo. Si è sposato con Susan Storm (Donna invisibile) dalla quale ha avuto anche due figli: Franklin e Valeria. È anche uno dei membri dell’organizzazione segreta degli Illuminati.