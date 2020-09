John Noble si aggiunge al cast di The Boys

The Boys 2 ha scelto John Noble per il ruolo di Samuel Butcher, il padre di Billy Butcher di Karl Urban. L’occasione è una specie di reunion de Il Signore degli Anelli, con Noble e Urban che in precedenza hanno recitato nella trilogia cinematografica di Peter Jackson nei panni di Denethor II ed Éomer. Ad annunciarlo è stato lo stesso Urban in un post su Instagram, condividendo una sua foto al fianco di Noble. Secondo Urban, Noble apparirà come il padre di Butcher nel prossimo settimo episodio di The Boys Stagione 2 – “Butcher, Baker, Candlestick Maker” – che uscirà su Prime Video questo venerdì 2 ottobre. “Mi è piaciuto molto lavorare con John”, ha scritto Urban. “Il suo Sam Butcher è una forza brutale della natura!”

John Noble è noto per il ruolo di Walter Bishop

Oltre al ruolo di Denethor in Il Signore degli Anelli, Noble è noto per il ruolo di Walter Bishop nella serie televisiva di fantascienza Fox Fringe, andata in onda dal 2008 al 2013. Ha anche doppiato il personaggio del dottor Jonathan Crane, aka Spaventapasseri, nel videogioco del 2015 Batman: Arkham Knight. Ora John Noble è atteso per The Boys.

Basato sull’omonima serie di fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys segue l’omonimo gruppo di vigilantes mentre tentano di combattere contro i supereroi che abusano del loro potere e status. Più specificamente contro la famosa squadra conosciuta come I Sette. La serie ha pubblicato la sua intera prima stagione su Amazon Prime Video nel luglio del 2019, con la seconda stagione in corso a seguito di un nuovo formato di rilascio settimanale. The Boys è già stato rinnovato per la terza stagione. Di recente Aya Cash, che si è unita al cast di The Boys 2 come Stormfront, ha spiegato la scelta di impostare lo spettacolo a un programma di rilascio settimanale, piuttosto che rilasciare tutti gli episodi contemporaneamente.