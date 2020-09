John Oliver torna per altre tre stagioni

John Oliver rimarrà con HBO per altri tre anni. La rete via cavo ha infatti deciso per il rinnovo fino al 2023. Sembra che “Business Daddy”, il nome da compagnia di Oliver per la società madre di WarnerMedia AT&T, sia felice di restare in affari con il comico britannico. Lo spettacolo, prodotto da Sixteen String Jack Productions di Avalon e Oliver, è attualmente alla sua settima stagione, avendo recentemente mandato in onda il suo 200esimo episodio. L’accordo, annunciato da Casey Bloys, Chief Content Officer di HBO e HBO Max, porterà lo show alla sua decima stagione.

Lo show favorito agli Emmy nella categoria Outstanding Variety Talk Series

Lo show intanto si prepara a conquistare un altro Emmy, avendo vinto ogni anno la categoria Outstanding Variety Talk Series dal 2016. La serie, che è attualmente in pausa fino al 27 settembre, va in onda su HBO la domenica sera alle 23:00. Oliver non è ancora tornato in studio dopo la chiusura della produzione di COVID-19.

Last Week Tonight with John Oliver è prodotto da Oliver, Tim Carvell, Liz Stanton, Jon Thoday e James Taylor con Paul Pennolino come regista. “Negli ultimi sette anni, John e il suo team incredibilmente talentuoso hanno affrontato argomenti che sono sia nella mente del pubblico che fuori dai sentieri battuti, riuscendo sempre a gettare nuova luce su questi argomenti con intelligenza e umorismo bruciante“, ha detto Bloys. “Siamo estremamente entusiasti di continuare questa relazione per altri tre anni”. “Siamo tutti estremamente felici di poter continuare a fare il nostro spettacolo su HBO per altri tre anni, o fino alla fine del mondo, a seconda di cosa si verifica per prima”, ha aggiunto Oliver. Questo è rappresentato da WME, l’avvocato Leigh Brecheen presso Brecheen Feldman Breimer Silver & Thompson e Avalon.