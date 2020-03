John Turturro parla del suo ruolo in The Batman

John Turturro ha di recente parlato del ruolo di Carmine Falcone in The Batman. L’attore ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale Inquirer parlando appunto della sua interpretazione. “Interpreto il cattivo. – ha esordito – Ho adorato Batman da grande, ma sono un fan di Zorro. Quindi non c’è Batman senza Zorro. Quando avevo 5 anni volevo essere Zorro”. Dopo aver raccontato il simpatico aneddoto continua svelando: “Avevo un bastone che usavo come spada e con il quale colpivo mio padre. Poi, quando Batman è arrivato in TV, è stato un grande brivido”. Un sogno che si realizza: “Ho letto alcuni dei fumetti. I miei figli leggono sempre fumetti DC. Quindi ho confidenza con quelli da anni”. Infine arriva un attestato di stima per il regista: “Mi piace Matt Reeves, il regista. È un cast interessante”.

Le informazioni che abbiamo sulla trama arriva direttamente dal regista Matt Reeves. Queste le parole rilasciate in un’intervista a The Hollywood Reporter. “Spero in una storia eccitante, ma anche emozionante. Sarà più un Batman detective, rispetto a quanto visto negli altri film. I fumetti hanno questo racconto”, ha ammesso. E ancora: “Dovrebbe essere il più grande investigatore del mondo e questa parte non l’abbiamo necessariamente vista al centro dei film precedenti”. Il regista parla di evoluzione: “Vorrei che in questa pellicola si andasse in un viaggio alla ricerca dei criminali, provando a risolvere un crimine”. In questo modo infatti: “Permetterà al personaggio di avere un arco narrativo, così da poter passare a una fase di trasformazione”.

Il cast di The Batman

The Batman è interpretato da Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano nei panni di Riddler, Jeffrey Wright nei panni del commissario James Gordon, John Turturro nei panni di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard come Gil Colson, Jayme Lawson come Bella Reál, con Andy Serkis come Alfred Pennyworth e Colin Farrell come Pinguino. The Batman (salvo rinvii) arriverà nelle sale americane il 21 giugno 2021.