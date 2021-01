John Wick 4 e 5: le riprese partiranno quest’anno

Nemmeno una pandemia globale potrebbe fermare John Wick a lungo. Ian McShane ha infatti svelato che la produzione del quarto capitolo inizierà nel 2021. Durante un’intervista con Collider, a McShane è stato chiesto di eventuali nuovi dettagli in merito alle voci sul franchise e sul suo futuro nella Hollywood post-COVID. “Keanu [Reeves] e io ci siamo scambiati gli auguri di Capodanno e ci siamo detti: “Io e Keanu Reeves ci siamo scambiati gli auguri a Capodanno e ci siamo detti ‘Speriamo di vederci quest’anno.’ So che la sceneggiatura di John Wick 4 è pronta e sperano di girare quest’anno”. Così ha aggiunto: “Avevano annunciato che avrebbero girato John Wick 4 e John Wick 5 insieme, ma chi lo sa… Gli studios annunciano di tutto. Senza dubbio, a un certo punto del 2021 gireremo il 4”.

Le parole di Ian McShane

A Ian McShane è stato anche chiesto se, quando è stato scelto per la prima volta come Winston nel film originale del 2014 di Chad Stahelski, prevedeva che la trilogia di John Wick avrebbe avuto tale impatto sul cinema d’azione moderno. L’attore ha attribuito l’inaspettato successo del film al modo in cui “hanno formato un ottimo cast per il primo ed era un copione molto buono. Pensavo che il secondo non fosse altrettanto buono, ma la gente a quel punto lo adorava e andò sul sicuro”. Per poi aggiungere: “Penso che il terzo sia stato davvero fantastico, quindi è stato all’altezza”. Il motivo è semplice: “Ho sempre pensato che aveva grandi possibilità per via di Keanu, di una moglie defunta, un cane, una pistola e un’auto grandiosa. Aveva tutti questi ingredienti, come poteva fallire?”

Diretto da Chad Stahelski, John Wick: Chapter 4 è interpretato da Keanu Reeves. Il film arriverà nelle sale il 27 maggio 2022. Secondo l’attore Ian McShane John Wick 4 e 5 verranno girati insieme.