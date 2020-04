Ci vorrà ancora tanto tempo per John Wick 4

Nel corso di un’intervista a Collider Connected, Chad Stahelski e David Leitch hanno rilasciato aggiornamenti riguardanti John Wick 4. La pandemia di coronavirus ha bloccato molti progetti di Hollywood, tra cui proprio il film con Keanu Reeves. Un quesito ora è quindi d’obbligo: questo quarto capitolo sarà in grado di rispettare la data di uscita prevista per il 21 maggio 2021? Chad Stahelski in merito ha dichiarato: “Il film sarebbe dovuto uscire lo stesso giorno di The Matrix, tanto che i fan lo avevano ribattezzato Keanu Reeves Day. In realtà era un errore, probabilmente c’era stata scarsa comprensione tra gli studios”, ha chiarito.

Si allungano i tempi di John Wick 4

Stahelski ha continuato la sua analisi sottolineando che “l’obiettivo è quello di espandere il franchise di John Wick, ma di fronte alla pandemia non saprei dirvi una data di uscita”. C’è quindi grande incertezza: “The Matrix 4 era in lavorazione da solo quattro settimane quando tutto questo è successo. Così Keanu dovrà finire le riprese del film, è un grosso impegno che lo terrà occupato penso fino a fine anno”. I tempi sono dunque lunghi: “Poi dovremo entrare in produzione e poi inizieremo a girare. Impossibile dare una data di uscita adesso, chi può saperlo”.

Ricordiamo che John Wick è un film statunitense del 2014 diretto da Chad Stahelski e scritto da Derek Kolstad, primo capitolo dell’omonima serie con protagonista Keanu Reeves. Il film ha incassato 43.037.835 dollari negli USA e 45.723.826 nel resto del mondo, per un incasso mondiale di quasi 89 milioni di dollari e a fronte di un budget stimato di 20 milioni di dollari. l sito Rotten Tomatoes riporta un voto complessivo di 7/10 con 85% di critiche positive basandosi su 182 recensioni. Metacritic riporta un voto di 68 su 100 basandosi su 39 critiche.