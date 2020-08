John Wick 5 confermato, verrà girato insieme al 4

Lionsgate ha confermato che ci sarà un quinto capitolo del franchise di John Wick interpretato da Keanu Reeves. Le riprese verranno effettuate insieme al quarto capitolo. “Siamo impegnati a preparare le sceneggiature per le prossime due puntate del nostro franchise d’azione di John Wick, con John Wick 4 che uscirà nei cinema nel weekend del Memorial Day 2022”, ha detto il CEO di Lionsgate John Feltheimer. “Speriamo di girare entrambi John, quando Keanu sarà disponibile, all’inizio del prossimo anno”.

Tanti i progetti legati a John Wick

Il franchise di John Wick è stato lanciato nel 2014 e ha generato John Wick: Capitolo 2 nel 2017 e John Wick: Capitolo 3 – Parabellum nel 2019, lo stesso anno in cui è stato annunciato il Capitolo 4. Inoltre, nel 2017, un film spinoff chiamato Ballerina è stato annunciato dalla Lionsgate e nel 2018 è stato rivelato che una serie televisiva spinoff chiamata The Continental era in fase di sviluppo per Starz.

Il protagonista è un ex assassino che da circa cinque anni si è ritirato per vivere con la moglie, che però muore a causa di un male incurabile. Come ultimo regalo della donna John riceve una cagnolina, pochi giorni dopo il funerale, a cui si affeziona molto. Un giorno, mentre è a fare rifornimento con la sua Ford Mustang Boss 429 del 1969, viene notato da un ragazzo russo che vuole comprare la vettura. John rifiuta in maniera netta la proposta. La stessa notte il giovane e i suoi compari si intrufolano in casa del protagonista. Lo picchiano brutalmente e gli rubano l’auto dopo aver ucciso la sua cagnolina. Collettivamente, i tre film hanno incassato oltre $ 587 milioni in tutto il mondo. Diretto da Chad Stahelski, il quarto capitolo arriverà nelle sale il 27 maggio 2022.

Keanu Reeves inizia una nuova avventura nel mondo dei fumetti come “sceneggiatore”. L’attore ha scritto per conto di BOOM! Studios, casa editrice statunitense, la miniserie BRZRKR, affiancando il rodato Matt Kindt. Questa sarà disponibile a partire dal prossimo autunno. I disegni saranno ad opera di Alessandro Vitti, con le copertine realizzate dagli artisti Rafael Grampá e Mark Brooks. Keanu Reeves, oltre ad averla creata, ha fatto anche da modello per il protagonista della miniserie, Berzerker.