Joker, il finale alternativo è ancora più dark

Secondo quanto riportato da Kevin Smith per il film Joker era previsto un finale alternativo ancora più sconvolgente di quello originale. Il Silent Bob di Clerks ha spiegato che: “All’inizio il finale di Joker era diverso. Arthur si trovava sempre in ospedale mentre rideva e rispondeva alla domanda ‘Stavo pensando ad una cosa divertente’”. In seguito arriva il colpo di scena: “Da lì, un flashback avrebbe portato a mostrarci il brutale omicidio di Thomas e Martha Wayne uccisi proprio per mano di Arthur, mentre il piccolo Bruce piangeva. Quindi Arthur si sarebbe girato e avrebbe ucciso anche Bruce!” Sull’assenza di Batman il commento è molto colorito: “Ma che caz*o, in questo modo Batman non sarebbe mai esistito”.

Joker, il finale alternativo che avrebbe scatenato i fan

Una scelta effettivamente molto forte che avrebbe, quasi sicuramente, scatenato l’ira dei fan più accaniti. Considerando però la coerenza di Todd Phillips, che ha ripetuto più volte che il film sarebbe stato totalmente diverso da ogni fumetto esistente, la scelta avrebbe avuto un senso.Intanto proprio il regista, parlando con Deadline, ha lasciato grandi speranze per il sequel dello show.

Queste le sue parole: “Quando un film incassa un miliardo di dollari e ne è costati solo una sessantina, ovviamente si ragiona su un sequel. Ma Joaquin e io non abbiamo ancora veramente deciso a riguardo. Siamo aperti a parlarne”. Continuando il discorso sembra davvero molto concreta la possibilità: “Voglio dire: mi piacerebbe moltissimo lavorare con lui a qualsiasi cosa, francamente. Quindi chi lo sa? Ma dovrebbe essere un film tematicamente rilevante proprio come il primo, che è incentrato su un trauma infantile e sull’assenza di amore ed empatia”. Logicamente si dovrebbe puntare su aspetti che diano seguito al primo capitolo: “Tutte queste cose, per noi, hanno fatto funzionare il film, quindi dovremmo avere di tematicamente comparabile”.