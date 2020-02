Joker, per Zazie Beetz non ha bisogno di un sequel

Per Zazie Beetz, Joker non ha bisogno di un sequel. L’attrice, che nel cinecomic ha interpretato il ruolo di Sophie, è contraria a dare un seguito alla storia. Intervistata da MTV News sul red carpet degli Oscar, la Beetz ha espresso senza fronzoli il suo pensiero. Queste le sue parole: “Sequel? Ah, non lo so. Non penso che ci sia un reale bisogno”. Per poi aggiungere: “Credo sia meglio non spremere qualcosa solo per il gusto di farlo”. Tuttavia lascia una porta aperta: “Sinceramente, credo che solo Todd possa eventualmente percorrere questa strada. Se ne sentisse il bisogno, mi fiderei di lui. È così creativo e intelligente”.

Are we going to see a #Joker sequel? @joshuahorowitz asked @jokermovie star Zazie Beetz on the #Oscars red carpet: "I don't know if it needs one (…) I feel like Todd [Phillips] would be the person to be able to do that tastefully" pic.twitter.com/khF3lFtA2K — MTV NEWS (@MTVNEWS) February 10, 2020

Ricordiamo che Joker è un film del 2019 diretto da Todd Phillips. La pellicola, basata sull’omonimo personaggio dei fumetti DC Comics ma scollegata dal DC Extended Universe. Vede Joaquin Phoenix interpretare il protagonista, affiancato nel cast da Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy e Brett Cullen. Alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia si è aggiudicato il Leone d’oro, dopo aver vinto due Golden Globe ha ricevuto ben undici candidature ai Premi Oscar 2020. Tutto ciò è stato un record per l’edizione, divenendo la prima pellicola basata su personaggio DC Comics a concorrere come miglior film. Le statuette sono state due, tra cui quella al miglior attore protagonista.

In Italia Joker ha incassato oltre 6 milioni di euro

La visione del film è stata vietata ai minori di 17 anni negli Stati Uniti da parte della Motion Picture Association of America a causa di «comportamenti inquietanti, violenza, linguaggio scurrile e contenuti sessuali. In Italia ha ricevuto un divieto ai minori di 14 anni. Invece in Cina il film non è stato distribuito perché considerato pericoloso per l’ordine pubblico. In Italia, incassando 6,2 milioni di euro, il film ha stabilito il terzo miglior weekend d’esordio dell’anno dopo Avengers: Endgame e Il Re Leone.