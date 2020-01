Joker: il regista vorrebbe un film di Batman nella ‘sua’ Gotham

Joker è uno dei più grandi successi cinematografici della scorsa stagione. Dopo aver ottenuto grandi riconoscimenti a Venezia, conquistando la critica, il film con Joaquin Phoenix ha incassato più di un miliardo di dollari in tutto il mondo, apprezzatissimo dal pubblico. Si è quindi parlato a più riprese di un possibile sequel, ma ancora non c’è nulla di ufficiale. Tra le possibilità sul tavolo c’è ovviamente anche quella di approfondire il Batman dell’universo di Joker, idea che il regista Todd Phillips apprezzerebbe molto.

Joker, un nuovo film con Batman è possibile?

Recentemente l’autore ha parlato molto della possibilità di un sequel di Joker. Come detto, nulla ancora si sta muovendo ufficialmente in questo senso, ma riflettendo sul film, il suo regista ha voluto sottolineare la profondità della sua ambientazione. In Joker abbiamo una Gotham City davvero cruda e marcia, come abbiamo ricordato nella nostra recensione. Phillips ha quindi suggerito che sarebbe curioso di vedere il Batman di questa versione della città:

“È una Gotham bellissima. Ciò che vorrei vedere è qualcuno che si prenda l’incarico di raccontare com’è il Batman di quella Gotham“.

È interessante sottolineare come Phillips non voglia prendere l’incarico per sé, ma affidarlo a un altro autore. Questo potrebbe portare a un sequel di Joker molto sui generis, più simile a un film nello stesso universo, magari senza apparizioni (o molto ridotte) di Arthur Fleck. Al momento comunque si tratta solo di ipotesi e speculazioni.

Dopotutto sappiamo già che il Cavaliere Oscuro ritornerà in sala con The Batman nel 2021. Matt Reeves dirigerà la pellicola, che dovrebbe essere ambientata nell’universo DC Comics principale, anche se non c’è una conferma definitiva in questo senso. Sarà interessante scoprire come verrà affrontato il cambio di interprete del Crociato Incappucciato con il passaggio di testimone da Ben Affleck a Robert Pattinson.