Joker: Lo script finale è disponibile online

Diretto dal regista di “Parto col folle” e “Una notte da leoni” Todd Phillips, Joker ha fatto parlare di sé sin dalla sua première alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia di quest’anno. Da allora, ha ricevuto un mare di lodi dalla critica e del pubblico, trasformandosi in uno dei film-evento del 2019. Un ruolo importante lo ha giocato Joaquin Phoenix con la sua interpretazione sanguigna e cruda nei panni del villain più celebre della DC. Qui trovate la nostra recensione. Poche ore fa, il sito cbr.com ha diffuso la notizia della condivisione online dello script finale del film.

Dopo il suo debutto nelle sale cinematografiche, il film Joker è stata nominato per svariati premi, tra i quali anche i Golden Globe. In particolare, è in corsa per il Golden Globe al miglior regista, quello al miglior film drammatico e quello alla migliore sceneggiatura. Phoenix, classe 1974, è in gara per il Golden Globe al miglior attore in un film drammatico.

Il link per scaricarlo

Lo script completo – datato dicembre 2018 – di Joker è stato condiviso in formato .pdf. Potete leggerlo e scaricarlo qui.

Joker, scritto da Scott Silver e Todd Phillips, ha guadagnato oltre un miliardo di dollari al botteghino mondiale.

Nel cast troviamo Joaquin Phoenix, Robert De Niro (Taxi Driver, Quei bravi ragazzi, Toro scatenato, Il padrino – pt.2), Zazie Beetz (Atlanta, Lucy in the Sky, Deadpool 2, High Flying Bird), Bill Camp (The Night Of – Cos’è successo quella notte?, The Looming Tower, Red Sparrow, Jason Bourne, Birdman, 12 anni schiavo), Frances Conroy (La nebbia, Six Feet Under, American Horror Story), Brett Cullen (Apollo 13, Ghost Rider, Il cavaliere oscuro – Il ritorno), Glenn Fleshler (1981: Indagine a New York, Billions), Douglas Hodge (Penny Dreadful, Gemini Man, La ragazza dei tulipani), Marc Maron (Glow), Josh Pais (Year of the Dog, Scream 3) e Shea Whigham (Pride and Glory – Il prezzo dell’onore, The Wolf of Wall Street, Tigerland, First Man – Il primo uomo).