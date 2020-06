Il Joker di Suicide Squad è fedele ai fumetti, un collage lo dimostra!

Il regista di Suicide Squad, David Ayer, ha grande fiducia nella pubblicazione del taglio originale di Suicide Squad dopo la decisione di rilasciare la Justice League di Zack Snyder. Intanto un fan ha creato una foto composita che cerca di distruggere l’idea che il Joker di Jared Leto fosse in qualche modo una vergogna per l’eredità del personaggio di DC Comics. @HogueraGotham ha realizzato un bel collage di diverse versioni dei fumetti di Joker che hanno influenzato la performance di Suicide Squad di Leto. Questa iniziativa ha consentito di avere una bella rivincita nei confronti di coloro che hanno messo in dubbio la sua conoscenza del materiale oroginario.

Amazing. Tracks exactly with how I built the looks – “Not comic book accurate” 🤣🤣🤣 I cant. 🤦‍♂️ https://t.co/6WAGSXpTzT — David Ayer (@DavidAyerMovies) June 4, 2020

David Ayer, di recente, ha anche fatto notare come la versione cinematografica del lungometraggio abbia “maltrattato” la performance di Leto. Ecco le sue dichiarazioni: “Jared è stato maltrattato nella versione cinematografica. Nessuno ha visto la sua performance, che è stata tolta via dal film”.

James Gunn sostiene la Ayer Cut

Alcuni giorni fa James Gunn ha dato il suo sostegno al taglio di Suicide Squad di David Ayer. Il regista ha ammesso che sarebbe stato “d’accordo” con l’uscita della visione originale del regista per il film del 2016. Dopo la notizia sull’uscita della Justice League di Zack Snyder su HBO Max nel 2021, le speculazioni sulla Ayer Cut sono d’altronde decollate. Le dichiarazioni di David Ayer poi non hanno fatto che alimentare ulteriormente le speranze dei fan. Quando un fan ha chiesto a James Gunn cosa pensasse dell’Ayer Cut, il regista ha risposto: “Sarei d’accordo con qualsiasi cosa @DavidAyerMovies & Warners, non ci sarebbero problemi”.

Scritto e diretto da James Gunn, The Suicide Squad è interpretato da Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Nathan Fillion, Mayling Ng. Oltre a Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid , Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee. Completano il cast Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Idris Elba e Michael Rooker. Il film è attualmente programmato per il 6 agosto 2021.