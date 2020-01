Joker: Todd Phillips torna a parlare del sequel

Joker è stato uno dei maggiori successi dell’ultima stagione cinematografica e ovviamente si è subito parlato della possibilità di un sequel. Dopotutto, nonostante il film ne faccia una rilettura piuttosto particolare, le avventure del villain sono innumerevoli nei fumetti e potrebbero offrire spunti per nuove storie da raccontare. Andrà proprio così? Ne ha parlato Todd Phillips, regista dell’opera.

Joker, il regista e Joaquin Phoenix sono aperti alle possibilità di un sequel

In un recente evento Phillips è entrato in argomento. Pur non rilasciando informazioni dettagliate né sullo stato di un eventuale progetto del genere, né sulla sua possibile trama, l’autore ha confermato che sia lui che l’attore principale sarebbero disposti a discutere di una simile idea. Ovviamente però ci sono delle condizioni importanti da porre per la sua realizzazione:

“Quando un film incassa un miliardo di dollari e ne è costato 60 milioni per realizzarlo, ovviamente salta fuori [l’idea di un sequel ndr]. Ma io e Joaquin non abbiamo ancora preso una decisione. Siamo aperti. Voglio dire, non vedo l’ora di poter lavorare con lui su qualsiasi cosa, detto onestamente. Per cui, chi lo sa? Però dovrebbe avere una risonanza tematica vera, come è stato per quest’ultimo, arrivando a essere alla fine incentrato sui traumi infantili e la mancanza di amore e la perdita dell’empatia. Tutte quelle cose sono ciò che ha fatto funzionare questo film per noi, quindi dovremmo avere qualcosa che avesse una simile risonanza tematica“.

Nonostante l’idea fosse nell’aria già da diverso tempo, le prime avvisaglie concrete di un sequel di Joker sono arrivate lo scorso novembre. Un report dava il progetto già in cantiere a Warner Bros., ma successivamente si è rivelato infondato. Da allora, si è spesso parlato di possibili passi avanti, ma sembra che la situazione non si sia effettivamente mossa al momento. Vi terremo aggiornati.