Jordan Peele vuole fare il regista a tempo pieno

Jordan Peele ha dichiarato che rinuncerà alla recitazione per concentrarsi sul suo lavoro dietro la telecamera. Peele ha rivelato i suoi piani futuri mentre discuteva di Get Out con l’attore Bradley Whitford durante una raccolta fondi ActBlue a sostegno del ballottaggio in Georgia.

Spent Sunday night watching Jordan Peele and Bradley Whitford talk all things "Get Out" during ActBlue fundraiser in support of Tuesday's run-off election in Georgia. Some things to share… pic.twitter.com/b6hPrlErWR — Chris Gardner (@chrissgardner) January 4, 2021

Le parole di Jordan Peele

Jordan Peele ha spiegato perché preferirebbe rimanere fuori dallo schermo da questo punto in poi, dicendo: “Posso guardare i film che dirigo [ma] guardarmi mentre mi esibisco è come se fosse un brutto tipo di masturbazione. È la masturbazione che non ti piace”. Il film acclamato dalla critica Get Out ha segnato il debutto alla regia di Peele e gli è valso un Academy Award per la migliore sceneggiatura originale. Lo ha seguito due anni dopo Us, un altro film horror originale che ha ottenuto molti elogi dalla critica ed è diventato un successo al botteghino.

Durante l’evento ActBlue, Peele ha parlato di come cerca di concentrarsi sulle storie che racconta più che sul suo ego. Queste le sue parole: “La cosa più importante che entra nella strada di un artista è il suo ego. Cerco sempre di capire i modi per tenere sotto controllo il mio ego perché quando si intrufola lì dentro, fa schifo – quasi sempre”.

Il ruolo sullo schermo più recente di Jordan Peele è stato quello del narratore nel riavvio di CBS All Access di The Twilight Zone. Ha continuato a recitare da quando ha iniziato a dirigere, inclusa la voce di più personaggi della serie animata di Netflix Big Mouth e prestando la sua voce a film come Toy Story 4 e Captain Underpants: The First Epic Movie. Successivamente, Peele doppierà un personaggio nella commedia horror in stop-motion del regista Henry Selick Wendell and Wild. Show che Peele ha scritto insieme al suo collaboratore di lunga data Keegan Michael-Key (che è anche un membro del cast vocale). La Universal Pictures ha programmato il nuovo film horror di Peele, ancora senza titolo, per una data di uscita del 22 luglio 2022. Peele ancora una volta in qualità di scrittore, regista e produttore.