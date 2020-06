Josh Gad parla di un possibile terzo capitolo di Frozen...

L’attore e doppiatore Josh Gad ha parlato delle possibilità di vedere al cinema una terza pellicola del classico Disney Frozen. Gad ha prestato la voce ad Olaf in entrambi gli show e a PopCulture.com ha parlato dell’eventuale sequel, dichiarando: “Frozen 2 non c’è stato fino a quando non è nata una ragione per farlo esistere. Allo stesso modo non so se e quando ci sarà Frozen 3″. Ha esordito l’attore che ha poi aggiunto: “È qualcosa che non dipende da me, ma quello che posso dire e che questi personaggi riportano un senso di speranza e ispirazione per tantissime persone”.

Josh Gad spiega come: “Per questo nelle ultime due settimane ho collaborato con il team Disney per creare “At Home con Olaf”. L’attore e doppiatore ha poi aggiunto: “Così la saga di Frozen continua, anche se non è necessariamente nella forma di un film come potrebbe essere Frozen 3. Ma vedremo!” Sicuramente la squadra sarà pronta: “Se c’è una storia da raccontare, sono sicuro che un giorno Jennifer Lee e l’incredibile team di animazione Disney decideranno di raccontarla”.

Escluso uno spin-off con Olaf protagonista

Riguardo invece la possibilità di creare uno spinoff con Olaf protagonista, Josh Gad lo esclude totalmente. “Sento che Olaf fa davvero parte del tessuto delle storie attuali che includono Anna, Elsa, Kristoff, ecc. E per me, separarlo da quel gruppo non è sentita come una cosa necessaria”. Ma: “Detto ciò, l’unica cosa che avevo detto pubblicamente che avrei fatto è che avrei realizzato alcune serie che avrebbero permesso a Olaf di ricapitolare altri film come fa in Frozen II. Questo è qualcosa che farei”.

Ricordiamo che Frozen 2 ha incassato 476,6 milioni di dollari nel Nord America e 969,6 nel resto del mondo, per un incasso complessivo di 1,446 miliardi di dollari. Numeri che lo hanno incoronato come film d’animazione di maggiore incasso della storia del cinema.