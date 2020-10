Josh Gad racconta i prequel di Star Wars come Olaf...

Dopo che 10.000 fan hanno diffuso un messaggio per votare alle elezioni presidenziali statunitensi del 2020 su sollecitazione dell’attore e scrittore Josh Gad, quest’ultimo si è rimesso i panni di Olaf. Parliamo del pupazzo di neve dei film di Frozen da lui interpretato. L’obiettivo di Josh Gad è riassumere il franchise di Star Wars attraverso un monologo di sette minuti in cui Olaf racconta la storia dei prequel di Star Wars. Ignorando gli inevitabili paragoni tra Olaf e Jar Jar Binks, sembra che si tratti di una sinossi dei film tanto accurata e allo stesso tempo divertente quanto quella di “Weird Al” Yankovic di “The Saga Begins”. I prequel di Star Wars, realizzati dal 1999 al 2005, erano incentrati sull’ascesa di un giovane Anakin Skywalker.

Josh Gad ha organizzato alcuni eventi Reunited Apart

Josh Gad è stato piuttosto attivo durante la pandemia. Oltre ad aiutare a organizzare alcuni degli eventi “Reunited Apart” che hanno riunito i cast e i creatori dei film preferiti dai fan del passato, ha ospitato alcuni video “Olaf @Home” che si imbattono in questo tipo di contenuti. I fan nei commenti hanno già suggerito che Gad dovrebbe provare a fare una cosa simile su Disney+. L’attore potrebbe fare cortometraggi in cui Olaf descrive altri film Disney ai cittadini di Arendelle.

Al momento è previsto che apparirà in una miniserie spinoff con il suo personaggio del film live-action La bella e la bestia, e prima ancora è stato uno degli scrittori associati a The Muppets Live Another Day, un sequel pianificato di Muppets Take Manhattan. Il progetto alla fine è stato cancellato prima di decollare, con Gad diretto al progetto Gaston & LeFou mentre i Muppets hanno ottenuto un progetto comico improvvisato chiamato Muppets Now, incentrato sui tentativi di Skeeter di gestire una webserie con i Muppets.