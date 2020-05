Josh Gad protagonista nel prossimo film di Roland Emmerich

L’attore Josh Gad è stato ingaggiato per il nuovo film di fantascienza Moonfall, diretto dal regista tedesco Roland Emmerich e distribuito da Lionsgate. Il film è incentrato su una forza misteriosa capace di deviare la Luna dalla sua orbita attorno alla Terra, causando effetti devastanti. Il satellite inizia a precipitare contro il nostro pianeta. Per impedire una catastrofe annunciata, una squadra speciale lancia una missione al limite dell’impossibile con lo scopo di atterrare sulla superficie lunare e salvare la Terra dalla distruzione. Moonfall è descritto come un film d’insieme, quindi ci saranno molti altri annunci riguardo il cast. Il ruolo di Josh Gad è tuttavia chiave nella storia.

Josh Gad interpreterà KC Houseman

Secondo THR, Gad interpreterà un personaggio di nome KC Houseman, lo scienziato che per primo si rende conto che la luna sta cadendo dalla sua orbita. L’ultimo film di Roland Emmerich è stato Midway, che ha utilizzato lo stile del regista per raccontare un evento del mondo reale. Ora si sta dirigendo nella direzione opposta con una storia di fantascienza più vicina al Giorno dell’Indipendenza che alla Seconda Guerra Mondiale.

Le riprese del film dovrebbero avere inizio in autunno. È prodotto dalla Centropolis di Emmerich e dalla Street Entertainment di Kloser. I diritti per il mercato nordamericano sono stati acquisiti da Lionsgate, che ha collaborato con il regista tedesco al precedente Midway. Josh Gad – reso noto dalla produzione originale di Broadway Il Libro di Mormon, per il quale ha ricevuto una nomination ai Tony Awards nel 2012 – ha doppiato Olaf nei film di Frozen, ed è comparso anche ne La bella e la bestia e Murder on the Orient Express. Prossimamente lo vedremo su Disney+ nel nuovo film Artemis Fowl.