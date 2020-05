Josh Gad annuncia una reunion online de Il Signore degli Anelli

L’attore Josh Gad tornerà questa domenica con un altro dei suoi speciali di Reunited Apart, questa volta con il cast del film vincitore del premio Oscar Il Signore degli Anelli. Gad ha pubblicato il trailer ufficiale della riunione del cast online. Un membro del cast Dominic Monaghan (Merry) ha pubblicato uno screenshot della riunione confermando tutte le persone che saranno presenti all’evento. Tra queste ci saranno: Sean Astin (Samwise ), Ian McKellen (Gandalf), Elijah Wood (Frodo), Orlando Bloom (Legolas), Billy Boyd (Pippin), Viggo Mortensen (Aragorn). Oltre a Andy Serkis (Gollum), Sean Bean (Boromir), Karl Urban (Éomer), Miranda Otto (Éowyn), John Rhys-Davies (Gimli), Liv Tyler (Arwen), il co-sceneggiatore Fran Walsh e il regista Peter Jackson.

La reunion è in programma per il 31 maggio

L’episodio di reunion completo con il cast del Signore degli Anelli sarà disponibile su YouTube questa domenica, 31 maggio, a partire dalle 9:00 PT/12: 00 PM ET.

Josh Gad, da quando ha lanciato questa serie di YouTube durante la quarantena, ha messo insieme una tanto attesa reunion del cast di The Goonies. A questa erano presenti Sean Astin, Corey Feldman, Josh Brolin, e lo sceneggiatore Chris Columbus, il produttore esecutivo Steven Spielberg e il regista Richard Donner. Ha fatto sciogliere di nuovo i cuori dei fan dopo aver riunito il cast e la troupe di Ritorno al futuro, con le star Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson (Lorraine McFly), Elisabeth Shue (Jennifer Parker) e lo scrittore-regista Robert Zemeckis. La terza reunion organizzata da Gad è stata l’ennesima commedia degli anni ’80, Splash, diretta da Ron Howard.

Ricordiamo infine che Il Signore degli Anelli (in inglese The Lord of the Rings) è una trilogia colossal fantasy co-prodotta, co-scritta e diretta del regista neozelandese Peter Jackson. Basata sull’omonimo romanzo scritto da J. R. R. Tolkien. La saga è formata da Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello (2001), Il Signore degli Anelli – Le due torri (2002) e Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re (2003).