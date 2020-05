Il regista di Fantastic 4 si era proposto per Venom...

Prima ancora di lanciarsi nella realizzazione del reboot dei Fantastici 4, Josh Trank si era proposto per adattare Venom al cinema. Il regista ne ha parlato in queste ore, spiegando come avesse in mente una versione molto più adulta del film di quella che abbiamo poi visto nelle sale. Tuttavia Sony Pictures ha avuto una reazione molto negativa alla sua idea e il progetto non si è mai sviluppato.

Josh Trank aveva proposto una sua versione di Venom vietata ai minori

In un’intervista con Polygon, l’autore ha raccontato che era arrivato a fare la sua proposta direttamente a Sony Pictures. Tuttavia il colloquio non andò particolarmente bene, a partire dal rapporto con il produttore del progetto Matt Tolmach:

“Non mi piaceva come Matt Tolmach si rivolgeva a me in quella situazione, perché sembrava molto autoritario. Beh, se non ti piace quello che sto facendo e mi dici che devo fare una cosa più in linea con ciò che vuoi tu e me lo dici in questo modo… Mi spiace, ma ci sono altre cose che potrei fare“.

Josh Trank non ha spiegato nei dettagli qual era la sua idea per la prima avventura cinematografica di Venom da protagonista. Stando a quanto raccontato nell’intervista, si sarebbe trattato di un progetto decisamente Rated-R, come in molti speravano, ispirato nei toni alla versione cartacea di The Mask, molto più cruda e intensa di quella arrivata al cinema negli anni ’90.

Come sappiamo poi dopo quel colloquio, Sony Pictures proseguì nello sviluppo di Venom, dando vita alla pellicola del 2018. Il debutto solista del personaggio, con Tom Hardy nel ruolo principale, fu un successo inatteso, nonostante la reazione tiepida della critica. Da lì si è sviluppato un universo cinematografico che nei prossimi mesi dovrebbe espandersi con il debutto del film su Morbius oltre che un sequel proprio di Venom.