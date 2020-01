Per Kevin Hart di Jumanji: The Next Level, le scene con gli schermi verdi sono in realtà le più belle da filmare. Queste le sue parole riportate dal portale cinemablend: “Penso che la cosa più eccitante del tornare sia stato sapere che saremmo in questo mondo che abbiamo creato. Quello che possiamo fare è così speciale dal punto di vista dell’azione, dell’avventura e della commedia”.

Jumanji: Kevin Hart conquistato da alcune scene in particolare…

Le scene in questione lo hanno letteralmente conquistato: “Quindi, per me stava solo giocando su quello schermo verde. Perché penso che quelli siano i giorni più interessanti. Non c’è niente. Sei letteralmente con il tuo regista che ha tutto questo in testa”. Il motivo è semplice: “Hai letto la sceneggiatura ma quando si tratta di dipingere davvero l’immagine, Jake è: “Stanno arrivando, oh! Saltano! C’è roba che esce! Siamo solo in piedi su un ponte, ma per me è la cosa più eccitante”.

La grande ragione per cui Kevin Hart è stato entusiasta di tornare per il sequel del 2017 Jumanji: Welcome to the Jungle è che voleva essere nuovamente immerso nel mondo della pellicola. Nella sua mente, il mondo di Jumanji consente un ampio grado di latitudine in termini di creatività quando si realizza l’azione. Kevin Hart ha parlato di “giocare su quello schermo verde” e puoi dirglielo, piuttosto che essere un impedimento, uno schermo verde è una tela bianca con cui può divertirsi e con cui si diverte molto.

Ricordiamo che Jumanji: The Next Level è un film del 2019 diretto da Jake Kasdan con protagonisti Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan. La pellicola è il secondo sequel del film del 1995 Jumanji (basato sul racconto di Chris Van Allsburg), dopo Jumanji – Benvenuti nella giungla (2017).