Jumanji – The Next Level arriva presto in DVD

Dal 5 maggio la vostra collezione di DVD potrà arricchirsi con l’aggiunta di Jumanji – The Next Level. Il film, che lo scorso anno ha riportato sullo schermo le avventure nel selvaggio mondo virtuale, arriverà infatti in quella data in versione home video. Universal Pictures Home Entertainment Italia infatti rilascerà la pellicola in versione DVD, Blu-Ray, 4K, UHD e Digital HD.

Jumanji – The Next Level, DVD e Blu-Ray dal 5 maggio

Nel 2017, a più di 22 anni dal debutto del film originale con Robin Williams, il mondo di Jumanji è tornato al cinema. Nonostante le controversie intorno a questo sequel, che cambiava completamente il cast e trasformava il gioco da tavola originale in un videogioco, il risultato fu decisamente positivo. La critica approvò in linea generale la nuova avventura e il pubblico lo premiò con quasi un miliardo di dollari di incassi in tutto il mondo.

Due anni dopo Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan, Jack Black e il resto del cast sono quindi tornati all’avventura per un terzo capitolo che ha visto l’introduzione di Danny Glover e Danny DeVito. Una nuova storia che ora potrete scoprire anche a casa.

Come spesso accade, anche nell’edizione DVD di Jumanji – The Next Level troveremo tanti contenuti bonus. Ecco la lista di clip e filmati extra disponibili:

Scambio d’identità: l’uno nell’avatar dell’altro

Di nuovo insieme: il cast si riunisce

Livello successivo: dietro le quinte di Jumanji – The Next Level

Nella versione Blu-Ray e in quella 4K Ultra HD saranno inoltre presenti anche questi contenuti aggiuntivi (oltre a diverse altre feature esclusive):

Gli errori dal set

Rhys Darby vuole registrare un jingle

Seleziona la scena & gli approfondimenti sugli effetti speciali

Insomma, siete pronti a tuffarvi di nuovo nel mondo di Jumanji, in attesa di un (probabile) quarto capitolo?