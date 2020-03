Jungle Cruise: The Rock ed Emily Blunt si sfidano a colpi di poster

I protagonisti di Jungle Cruise, Emily Blunt e Dwayne Johnson, hanno condiviso dei poster davvero divertenti per annunciare l’arrivo del trailer inedito. Le due immagini pubblicate online mostrano delle versioni alternative della locandina del film prodotto dalla Disney. Il tutto in attesa di quella ufficiale. The Rock, attraverso twitter, ha condiviso un post in cui ammette la sconfitta subita dalla collega nel divertente confronto a distanza. Dwayne Johnson ha accompagnato le immagini con la seguente didascalia: “Come dice il classico di Hank Williams Senior ‘Vinci ancora tu’… Ho provato a superare la mia co-star con la mia versione del nostro poster di Jungle Cruise, fino a quando è risultata vincitrice con un’incredibile schiacciata”. Per poi aggiungere: “Il vero poster e il nuovo trailer arrivano domani”.

As the ol’ Hank Williams Sr classic, “You Win Again” plays…

I tried to one up my costar with my version of our @JungleCruise poster.. til she came over the top with a monster dunk.

Actual poster (and new trailer) drops tomorrow. #shewinsagain #junglecruise 🚢🗺🌴🐍🐆 pic.twitter.com/33ZY83ILMX

— Dwayne Johnson (@TheRock) March 9, 2020