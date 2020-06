Junkie XL comporrà la colonna sonora per Godzilla vs Kong...

Il compositore olandese Junkie XL si occuperà della colonna sonora di Godzilla vs Kong. La notizia è stata confermata dal regista Adam Wingard sui social.

The reports have now been confirmed to be real as Adam Wingard has posted an image of Junkie XL's personal studio on Instagram. pic.twitter.com/raeTIocF9S — Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) June 11, 2020

Junkie XL ha un curriculum di tutto rispetto riguardo le colonne sonore dei film. Basti pensare che ha lavorato per Il cavaliere oscuro – Il ritorno, L’uomo d’acciaio, Mad Max: Fury Road, Deadpool, Batman v Superman: Dawn of Justice. Le più recenti sono invece Alita: Angelo della Battaglia e Terminator: Destino oscuro.

Godzlilla vs Kong: tutti i dettagli

Godzilla vs. Kong sarà diretto da Adam Wingard e vedrà nel cast Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler e Demián Bichir. Il film farà parte di un nuovo universo condiviso, denominato MonsterVerse, a cui appartengono anche Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) e Godzilla II: King of the Monsters (2019).

Godzilla vs Kong, attualmente in programma nelle sale il 20 novembre, potrebbe essere rinviato a maggio 2021. La Warner Bros. ha già ricollocato il musical In the Heights dal giugno 2020 al prossimo anno prima di spostare The Batman da giugno a ottobre 2021 a causa della pandemia di COVID-19. Il libro dietro le quinte The Art of Godzilla vs. Kong, precedentemente previsto per l’uscita del 17 novembre in coincidenza con quella del film il 20 novembre, uscirà ora il 21 maggio. Questo secondo la pubblicazione dell’editore su Amazon. La data di rilascio ritardata dell’artbook è stata individuata per la prima volta da un utente su Reddit.

Questa, infine, la sinossi di Godzlilla vs Kong: “Le leggende si scontrano quando Godzilla e Kong, le due forze più potenti della natura, approdano sul grande schermo in una battaglia spettacolare. Mentre Monarch intraprende una pericolosa missione in un fantastico terreno inesplorato, scoprendo indizi sulle origini stesse dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra”.