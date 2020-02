Jurassic World 3, altri attori del passato torneranno?

Jurassic World 3 sarà come Avengers: Endgame. A confermarlo è Chris Pratt durante un’intervista al The Ellen Show. L’attore ha fatto capire che nel nuovo capitolo della saga sui dinosauri ci sarà una vera e propria reunion con tutti gli attori presenti nei capitoli precedenti. In particolare quelli dei due film diretti da Steven Spielberg negli anni Novanta. Queste le sue dichiarazioni: “Sembra che alla fine ci saremo tutti. Sì ci sono praticamente tutti quanti”. Per poi aggiungere: “So che in questo momento sto sganciando una “bomba” ma non mi interessa. Il cast dell’originale Jurassic Park sta tornando e questo film sarà simile ad Avengers: Endgame, quando la Marvel ci ha riuniti tutti quanti”.

Oltre a Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, vedremo perciò il ritorno di BD Wong nel ruolo del genetista Henry Wu che aveva già partecipato a Jurassic World. Considerando però anche le parole dell’attore sono da ritenere nel cast anche Joseph Mazzello e Ariana Richards. Nel cast ci saranno anche nuovi ingressi come DeWanda Wise, Dichen Lachman e Mamoudou Athie. Mentra faranno ritorno anche Justice Smith e Daniella Pineda dopo un ruolo in Jurassic World: Il regno distrutto.

Jurassic World 3 uscirà nelle sale l’11 giugno 2021

La regista, Colin Trevorrow, vede questo capitolo come un sequel della saga. Queste le parole rilasciate ad Empire: “Il prossimo film consente ai personaggi originali di far parte della storia in modo organico. Emily Carmichael e io lo chiamiamo Jurassic Park VI, perché lo è“. L’obiettivo è fondere al meglio il vecchio con il nuovo: “Inizi a fare le domande più elementari: chi sono queste persone adesso? Cosa fanno del nuovo mondo in cui vivono e come si sentono a far parte della storia?” Il risultato finale non dovrebbe deludere: “Alla fine però penso che tutto verrà naturale attraverso la collaborazione con gli attori. Conoscono e amano questi personaggi. Lo faremo insieme”. L’uscita di Jurassic World 3 è prevista per l’11 giugno 2021.