Jurassic World 3, un altro ritorno dal primo film in vista?

L’attore Joseph Mazzello, attraverso un tweet, ha detto di essere pronto a “rimettersi al lavoro”. Affermazione che molti hanno collegato con ad un suo ritorno in Jurassic World 3. L’attore, classe 1983, ha interpretato di recente John Deacon, bassista dei Queen, in Bohemian Rhapsody. In Jurassic World 3 avremo modo di ritrovare vecchi e nuovi protagonisti della saga.

I think it’s time to get back to work. What do you say gang? — Joe Mazzello (@MazzelloJoe) February 23, 2020

Intanto di recente l’attore Chris Pratt ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti a riguardo. Queste le sue parole: “Questo film sembra una vera e propria fine. Ci sono tutti. Torneranno praticamente tutti, forse ho rovinato la sorpresa, ma non mi importa”. Per poi aggiungere: “So che tutto il cast del primo Jurassic Park tornerà, perciò sarà esattamente come Endgame, che ha riunito tutti i personaggi Marvel”.

L’uscita del film è prevista per l’11 giugno 2021

Le riprese di Jurassic World 3 si terranno nuovamente ai Pinewood Studios nel Regno Unito. Alcune indiscrezioni indicano anche Malta e Hawaii. La sceneggiatura è firmata da Colin Trevorrow, che sarà anche produttore con Steven Spielberg, e da Emily Carmichael. Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum torneranno nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom. Tra i nuovi ingressi troviamo DeWanda Wise, Dichen Lachman, Scott Haze e Mamoudou Athie. Tra i protagonisti anche Justice Smith e Daniella Pineda. L’uscita è fissata all’11 giugno 2021.

Ricordiamo che Jurassic Park è un film del 1993 diretto da Steven Spielberg, basato sull’omonimo romanzo scritto da Michael Crichton. Spielberg acquistò i diritti del libro prima che questo venisse pubblicato nel 1990 e Crichton venne assunto per creare un adattamento cinematografico dell’opera. David Koepp scrisse la sceneggiatura finale, nella quale vennero persi molti tratti di violenza del libro e molta della parte narrativa. Jurassic Park è il capostipite di un franchise di film e altri media, tra i quali quattro sequel: Il mondo perduto – Jurassic Park (1997), Jurassic Park III (2001), Jurassic World (2015) e Jurassic World – Il regno distrutto (2018).