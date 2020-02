Jurassic World 3: anche Dichen Lachman nel cast

Il portale Deadline svela in esclusiva che nel cast di Jurassic World 3 ci sarà anche Dichen Lachman. Al momento non ci dettagli sul ruolo che andrà a ricoprire. Sappiamo però che le riprese di Jurassic World 3 si terranno nuovamente ai Pinewood Studios nel Regno Unito, nel Buckinghamshire. La sceneggiatura è firmata da Colin Trevorrow, produttore con Steven Spielberg, e da Emily Carmichael. Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum vestiranno nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom. Nel cast ci saranno anche nuovi ingressi come DeWanda Wise, Dichen Lachman e Mamoudou Athie. Mentra faranno ritorno anche Justice Smith e Daniella Pineda dopo un ruolo in Jurassic World: Il regno distrutto.

Jurassic World 3, quale sarà la trama?

I dettagli della trama dello show sono ancora misteriosi, ma il capitolo precedente permette di farci intuire qualcosa. I dinosauri sono infatti liberi di mescolarsi col normale ecosistema, e per la prima volta li vedremo fuori dai confini di un’isola. Jurassic World 3 arriverà nei cinema l’11 giugno 2021.

Laura Dern ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo ritorno nella saga. Queste le sue parole: “Ci sono state tantissime ragazze e donne che sono venute da me negli anni per parlare di quanto lei sia stata un’icona per loro e questo ha voluto dire tantissimo per me“. C’è grande orgoglio: “Quindi l’idea di riprenderla è davvero interessante. Una cosa del tipo ‘Oh, ora può essere ancora più matura e riuscire davvero a incarnare chi rappresenta e ciò che è disposta a rischiare come scienziata e umanista per proteggere ed educare”.

Ricordiamo che il primo capitolo di Jurassic Park è un film del 1993 diretto da Steven Spielberg, basato sull’omonimo romanzo scritto da Michael Crichton. Spielberg acquistò i diritti del libro prima che questo venisse pubblicato nel 1990 e Crichton venne assunto per creare un adattamento cinematografico dell’opera.