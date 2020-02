Jurassic World 3: due attori tornano nel cast

Jake Johnson e Omar Sy, che hanno recitato nel 2015 in Jurassic World, riprenderanno i loro ruoli in Jurassic World 3. La notizia è stata riportata in esclusiva dal portale Collider. I due si uniranno a Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, confermati nei panni di protagonisti, e al trio storico di Jurassic Park: Sam Neil, Laura Dern e Jeff Goldblum. Tra i nuovi troveremo Mamoudou Athie e DeWanda Wise, mentre Justice Smith e Daniella Pineda riprenderanno i loro ruoli di Jurassic World – Il regno distrutto. Il film debutterà nelle sale l’11 giugno 2021.

Nei giorni scorsi è stata rivelata una lista dei possibili titoli di Jurassic World 3 che, stando al regista, contiene quello che poi sarà il titolo ufficiale del terzo capitolo. Colin Trevorrow, una delle menti principali della saga, ha commentato su Twitter uno dei titoli più chiacchierati per il terzo capitolo. Su richiesta diretta di un fan, che pregava per una smentita, il regista ha rivelato che il sottotitolo del film non sarà assolutamente Extinction. “Spero vivamente che il titolo non sia Jurassic World: Extinction. È un titolo così ovvio e cliche. Non è quello”. Una risposta che lascia pochi dubbi.

Laura Dern entusiasta di riprendere il ruolo nel sequel

Intanto Laura Dern ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il suo ritorno nella saga. Queste le sue parole: “Ci sono state tantissime ragazze e donne che sono venute da me negli anni per parlare di quanto lei sia stata un’icona per loro e questo ha voluto dire tantissimo per me“. C’è grande orgoglio: “Quindi l’idea di riprenderla è davvero interessante. Una cosa del tipo ‘Oh, ora può essere ancora più matura e riuscire davvero a incarnare chi rappresenta e ciò che è disposta a rischiare come scienziata e umanista per proteggere ed educare”. Poco si sa della trama ma questo show porrà la parola fine all’arco narrativo di Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.