Jurassic World 3: svelato il titolo ufficiale

Il regista Colin Trevorrow ha annunciato attraverso Twitter che le riprese di Jurassic World 3 sono ufficialmente iniziate. Inoltre, tramite un’immagine, ha anche svelato che l’atteso sequel s’intitolerà ufficialmente Jurassic World: Dominion. Il film uscirà nelle sale a giugno del 2021, proponendo un cast di altissimo livello.

Di recente Chris Pratt ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti sul ritorno di attori del passato nello show. Queste le sue parole: “Questo film sembra una vera e propria fine. Ci sono tutti. Torneranno praticamente tutti, forse ho rovinato la sorpresa, ma non mi importa”. Per poi aggiungere: “So che tutto il cast del primo Jurassic Park tornerà, perciò sarà esattamente come Endgame, che ha riunito tutti i personaggi Marvel”.

Le riprese di Jurassic World 3 si terranno nuovamente ai Pinewood Studios nel Regno Unito. Alcune indiscrezioni indicano anche Malta e Hawaii. La sceneggiatura è firmata da Colin Trevorrow, che sarà anche produttore con Steven Spielberg, e da Emily Carmichael. Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum torneranno nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom. Tra i nuovi ingressi troviamo DeWanda Wise, Dichen Lachman, Scott Haze e Mamoudou Athie. Tra i protagonisti anche Justice Smith e Daniella Pineda. L’uscita è fissata all’11 giugno 2021.

Collin Trevorrow parla del film

La regista, Colin Trevorrow, vede questo capitolo come un sequel della saga. Queste le parole rilasciate ad Empire: “Il prossimo film consente ai personaggi originali di far parte della storia in modo organico. Emily Carmichael e io lo chiamiamo Jurassic Park VI, perché lo è“. L’obiettivo è fondere al meglio il vecchio con il nuovo: “Inizi a fare le domande più elementari: chi sono queste persone adesso? Cosa fanno del nuovo mondo in cui vivono e come si sentono a far parte della storia?” Il risultato finale non dovrebbe deludere: “Alla fine però penso che tutto verrà naturale attraverso la collaborazione con gli attori. Conoscono e amano questi personaggi. Lo faremo insieme”.