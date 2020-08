Jurassic World Dominion: Jake Johnson in trattative per il ritorno...

Il prossimo film della serie Jurassic, chiamato Jurassic World: Dominion, riporterà molti personaggi iconici del film originale, tra cui Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum. Si andranno ad unire alle star di Jurassic World Bryce Dallas Howard e Chris Pratt, mentre i fan continuano a sperare che anche altri volti familiari tornino nel franchise. Qualche tempo fa è stato annunciato che Jake Johnson avrebbe ripreso il suo ruolo di Lowery Cruthers, tuttavia sono poi sorti dei problemi. Ora l’attore sarebbe impegnato su altri due set: quelli delle serie TV Hoops ed in Stumptown. Bisognerà dunque capire se riuscirà a partecipare anche alla produzione di Jurassic World: Dominion.

L’attore sta discutendo con Colin Trevorrow

“Mi stavo preparando per girare, poi questa pandemia ha bloccato tutto. Ora stiamo cercando di capire perché ovviamente sono a Stumptown e stiamo entrando nella seconda stagione”, ha detto Jake Johnson a Collider. “Il regista Colin Trevorrow è un mio grande amico, e stiamo discutendo molto per capire come poter far combaciare tutto”. Johnson ha già recitato nel primo lungometraggio di Trevorrow, Safety Not Guaranteed, al fianco di Aubrey Plaza e Mark Duplass, quindi il suo rapporto con il regista risale a quasi dieci anni fa.

L’attore ha dichiarato di aver avuto discussioni divertenti con Trevorrow su come sarebbe stato il suo personaggio durante gli eventi di Jurassic World: Dominion. Ha spiegato: “È divertente perché io e Colin abbiamo avuto la stessa conversazione in cui abbiamo detto che tutto sta diventando davvero complicato ma c’è qualcosa che non vogliamo buttare via”. La speranza è che: “Se questo è il grande finale e tutti tornano, ci sarebbe qualcosa di sbagliato se Lowery non lo facesse. Almeno fare un’apparizione”. Jurassic World: Dominon è ora di nuovo in produzione ed è attualmente in programma per la premiere nelle sale l’11 giugno 2021.