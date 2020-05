Jurassic World: Dominion sarà ‘l’inizio di una nuova era’

Il produttore Frank Marshall spiega come intende sviluppare altri progetti intorno al franchise

Nel 2015, il franchise di Jurassic Park è stato rilanciato con Jurassic World. L’anno prossimo la trilogia mondiale si concluderà con Jurassic World: Dominion. Tuttavia, quando di recente è stato chiesto se Jurassic World: Dominion sia stato concepito come un finale per il franchising di Jurassic Park, il produttore Frank Marshall ha risposto con un clamoroso “No“. Oltre ad aggiungere: “Così il gioco è fatto. Un capitolo del franchise di Jurassic Park finirà quando Jurassic World: Dominion arriverà davanti ai nostri occhi, ma alla fine ne verrà raccontato uno nuovo”. E ha infine dichiarato: “Cosa conterrà specificamente quel nuovo capitolo? È difficile da dire, ma Marshall ha anche notato nella sua intervista con Collider che i dinosauri che corrono al fianco degli umani sulla terraferma, spera possano “rimanere per un po ‘di tempo”.

L’uscita del film è prevista per l’11 giugno 2021

Ricordiamo che la sceneggiatura di Jurassic World: Dominion è firmata da Colin Trevorrow, che sarà anche produttore con Steven Spielberg, e da Emily Carmichael. Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum torneranno nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom. Tra i nuovi ingressi troviamo DeWanda Wise, Dichen Lachman, Scott Haze e Mamoudou Athie. Tra i protagonisti anche Justice Smith e Daniella Pineda. L’uscita è fissata all’11 giugno 2021.

Sulla trama, al momento, si conosce poco o nulla. Sembra però che si punti ad avere un collegamento importante con i film, dunque la storia sarà parte della stessa continuità di questi ultimi. Le avventure di Jurassic World potrebbero sbarcare anche in tv. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe in sviluppo una serie tv live-action per Amblin Television. Steven Spielberg e Colin Trevorrow sarebbero i produttori insieme ai copresidenti di Amblin Television Justin Falvey e Darryl Frank.