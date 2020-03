Un poster classico debutta per Jurassic World: Dominion

Il nuovo sequel di Jurassic Park è destinato a legare più da vicino la trilogia originale dello show con le nuove trame di Jurassic World. Capitolo che dovrebbe costituire probabilmente la conclusione del franchise cinematografico di Jurassic Park. Anche se non è ancora stato confermato, il nuovo poster teaser per Jurassic World: Dominion riporta sicuramente lo stile dell’originale Jurassic Park del 1993. La principale somiglianza sta nell’emblema che è incredibilmente simile al modo in cui è stato progettato per Jurassic Park. Mentre i due precedenti film dello show avevano un emblema tridimensionale più realistico, questo è un bel richiamo al semplicistico ma iconico logo 2D. Il carattere del titolo è anche assolutamente somigliante a quello progettato per il film originale.

Colin Trevorrow ha diretto il nuovo film con una sceneggiatura che ha scritto insieme a Emily Carmichael. Lo show ha lo scopo di seguire gli eventi di Jurassic World: Fallen Kingdom, con gli umani che reagiscono all’introduzione dei dinosauri nella terraferma. Il cast per il nuovo film include molte star dell’originale Jurassic Park, nonché dei sequel dello show. Il cast comprende Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Justice Smith, Daniella Pineda.Oltre a Jake Johnson, Omar Sy, Dichen Lachman, Mamoudou Athie, DeWanda Wise e Scott Haze. Jurassic World: Dominion arriverà nei cinema l’11 giugno 2021.

Ricordiamo che la Universal ha deciso di sospendere a tempo indeterminato le riprese di tre film a causa del Coronavirus, tra questi anche Jurassic World: Dominion. Questa la dichiarazione della casa che spiega in maniera dettagliata la decisione: “Le produzioni dal vivo della Universal Pictures diminuiranno e saranno messe in pausa a partire da questo fine settimana”. L’obiettivo è chiaro: “Lo studio continua a monitorare da vicino la situazione e deciderà quando riavviare la produzione nelle prossime settimane”.