Jurassic World: Dominion, il regista anticipa il ritorno a Isla Sorna

Sembra che Jurassic World: Dominion tornerà a Isla Sorna, il sito di The Lost World: Jurassic Park e Jurassic Park III. La cosa è stata confermata dal regista Colin Trevorrow, che ha condiviso una foto dal set di Jurassic World: Dominion che mostra un contenitore di celle frigorifere contrassegnato per “Sito B Isla Sorna”.

Isla Sorna è l’isola dove InGen, la compagnia di John Hammond, allevava nuovi dinosauri prima di trasportarli a Isla Nublar, il sito di Jurassic Park. Il marketing virale per Jurassic World e Jurassic World: Fallen Kingdom ha suggerito che il lavoro sulla genetica era ancora in corso su Isla Sorna.

Jeff Goldblum spiega le precauzioni utilizzate sul set per il coronavirus

Jeff Goldblum, uno delle star di ritorno dall’originale Jurassic Park, ha spiegato le precauzioni che stanno prendendo per mantenere gli attori al sicuro. “Siamo diretti, da circa una settimana e mezza, tutti noi, verso l’Inghilterra, dove ci sono protocolli a bizzeffe“, ha spiegato Goldblum. “Saremo molto al sicuro, penso. E gireremo Jurassic World … Ci hanno dato 109 pagine. Hanno investito tutto il loro cuore e la loro anima, e un sacco di soldi, per assicurarsi che siamo al sicuro”. Per poi aggiungere: “Non ti annoierò con i dettagli, ma saremo tutti messi in quarantena in una specie di bolla, tutta la troupe e tutto il cast. E i test e tutto il resto … Sappiamo che è un periodo rischioso, ma stiamo bene”. Infine ricorda: “Sam Neill è lì insieme a Laura Dern, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Colin Trevorrow è il regista e ci saranno dei dinosauri”.

Colin Trevorrow continuerà a lavorare con Universal. Il prossimo film del regista di Jurassic World: Dominion sarà Atlantis. Il nuovo thriller esplorerà la mitica città, con una storia scritta da lui stesso e Matt Charman. Dante Harper gestirà invece la sceneggiatura. In precedenza Trevorrow ha lavorato su Alien: Covenant, la prima bozza di Edge of Tomorrow, e sul film di prossima uscita di Gareth Edwards Forever.