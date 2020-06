Jurassic World: Dominion, le riprese stanno per ricominciare

Universal e Pinewood Studios stanno mettendo in atto protocolli di sicurezza per iniziare a girare lo show

Jurassic World: Dominion punta a essere la prima grande produzione nel Regno Unito a riavviare le riprese. L’imminente sequel di Jurassic World, diretto da Colin Trevorrow, ha un cast e una troupe considerevoli da tenere al sicuro, ma Universal ritiene di avere le risorse e i piani necessari per farlo. Universal e Pinewood Studios stanno mettendo in atto protocolli di sicurezza per iniziare a girare Jurassic World: Dominion il 6 luglio.

Prima che iniziassero gli stop alla produzione, Dominion era alla quarta settimana delle riprese previste per 20 settimane, quindi c’è ancora molto lavoro da fare. I membri del cast, tra cui le star Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, dovranno tornare nel Regno Unito e sottoporsi a un periodo di quarantena di due settimane. Saranno inoltre testati prima di lasciare gli Stati Uniti. “Chiunque abbia sintomi verrà isolato immediatamente prima di essere rimandato a casa”, ha detto a Deadline un dirigente della Universal. “Vogliamo assicurarci di andare al di là dei protocolli nazionali per creare un ambiente sicuro. Il costo non è la nostra principale preoccupazione ora: è la sicurezza”. Per poi aggiungere: “Prenderemo la direzione dal nostro team medico, ma siamo fiduciosi che con la programmazione scaglionata e le zone di talento ed equipaggio, insieme a un sistema di tracciamento dei contatti, possiamo andare avanti con un ritardo limitato nella produzione”.

Spesi 5 milioni per le procedure di sicurezza

I protocolli per il riavvio includono l’addestramento COVID-19 per il cast e la troupe. La commissione di una struttura medica privata chiamata Your Doctor, medici e infermieri sul posto, cabine di isolamento, stazioni disinfettanti per le mani e “Green Zones” per il cast di tiro e l’equipaggio. Chi non è nella fotocamera dovrà indossare una maschera durante la produzione. La Universal sta spendendo circa $ 5 milioni per mettere in atto tutte queste procedure di sicurezza. Confermando in questo modo che la sicurezza del cast e dell’equipaggio supera di gran lunga i soldi spesi.