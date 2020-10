Jurassic World: Dominion, si fermano le riprese del film

Nella giornata di ieri è giunta la notizia del posticipo di Jurassic World: Dominion al 2022 rispetto alla alla data di uscita iniziale del 2021. Intanto il regista Colin Trevorrow ha postato sull’account Twitter ufficiale del film la notizia che diversi membri dell’equipaggio sono risultati positivi al COVID-19. Sebbene i test siano poi risultati negativi, la produzione si interrompe per due settimane per questioni di sicurezza.

Le parole di Colin Treworrow

Queste le dichiarazioni di Colin Trevorrow: “Ieri sera, siamo stati informati che la produzione di Jurassic World: Dominion è stata colpita da una piccola quantità di test positivi per COVID-19”. Per poi aggiungere: “Anche se stamattina i test successivi si sono rivelati negativi, a causa dei nostri rigidi protocolli e per garantire che la sicurezza e il benessere dell’intero cast e della troupe siano sempre fondamentali, coloro che inizialmente sono risultati positivi sono attualmente autoisolati”. E infine: “Così come quelli con chi sono entrati in contatto. Di conseguenza, le riprese sono state temporaneamente sospese e riprenderanno in conformità con le linee guida di sicurezza stabilite”.

Jurassic World: Dominion, diretto da Colin Trevorrow, è interpretato da Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Jake Johnson. Oltre a Omar Sy, Daniella Pineda, Justice Smith, Isabella Sermon, BD Wong. Completano la squadra Mamoudou Athie, DeWanda Wise , Dichen Lachman, Scott Haze e Campbell Scott. L’uscita è prevista per il 10 giugno 2022.

Qualche tempo fa è stato annunciato che Jake Johnson avrebbe ripreso il suo ruolo di Lowery Cruthers, tuttavia sono poi sorti dei problemi. Ora l’attore sarebbe impegnato su altri due set: quelli delle serie TV Hoops ed in Stumptown. Bisognerà dunque capire se riuscirà a partecipare anche alla produzione di Jurassic World: Dominion. In merito ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Mi stavo preparando per girare, poi questa pandemia ha bloccato tutto. Ora stiamo cercando di capire perché ovviamente sono a Stumptown e stiamo entrando nella seconda stagione”, ha detto Jake Johnson a Collider. “Il regista Colin Trevorrow è un mio grande amico, e stiamo discutendo molto per capire come poter far combaciare tutto”.