Jurassic World: Dominion ha ufficializzato un nuovo ingresso nel cast. Si tratta di Campbell Scott, che rivestirà i panni di Dodgson, presente nel primo film del 1993 di Steven Spielberg. Nell’opera di Michael Crichton si prospetta per lui uno spazio più ampio. In Jurassic Park (1993), Dodgson incarica Dennis Nedry (Wayne Knight) di recuperare diversi embrioni di dinosauri da Jurassic Park. Alla fine Nedry viene divorato da un Dilophosaurus, portando al timore che gli embrioni fossero persi. Il ruolo è stato originariamente interpretato da Cameron Thor che fu condannato qualche anno fa per reati sessuali.

Vari i ritorni dal primo film

Dodgson non è l’unico personaggio che ritornerà dal primo film. Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum – che in precedenza erano apparsi in Fallen Kingdom – riprenderanno i loro ruoli come Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm.

Jurassic World: Dominion punta a essere la prima grande produzione nel Regno Unito a riavviare le riprese. L’imminente sequel di Jurassic World, diretto da Colin Trevorrow, ha un cast e una troupe considerevoli da tenere al sicuro, ma Universal ritiene di avere le risorse e i piani necessari per farlo. Universal e Pinewood Studios stanno mettendo in atto protocolli di sicurezza per iniziare a girare Jurassic World: Dominion il 6 luglio.

Prima che iniziassero gli stop alla produzione, Dominion era alla quarta settimana delle riprese previste per 20 settimane, quindi c’è ancora molto lavoro da fare. I membri del cast, tra cui le star Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, dovranno tornare nel Regno Unito e sottoporsi a un periodo di quarantena di due settimane. Saranno inoltre testati prima di lasciare gli Stati Uniti. “Chiunque abbia sintomi verrà isolato immediatamente prima di essere rimandato a casa”, ha detto a Deadline un dirigente della Universal. “Vogliamo assicurarci di andare al di là dei protocolli nazionali per creare un ambiente sicuro. Il costo non è la nostra principale preoccupazione ora: è la sicurezza”.