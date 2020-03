Jurassic World: sta per arrivare una serie?

Le avventure di Jurassic World potrebbero sbarcare anche in tv. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe in sviluppo una serie tv live-action per Amblin Television. Steven Spielberg e Colin Trevorrow sarebbero i produttori insieme ai copresidenti di Amblin Television Justin Falvey e Darryl Frank. La notizia è stata lanciata dal portale Jurassic Outpost, che ha tuttavia precisato come il progetto sia nella fase embroniale. Riguardo invece la location per le riprese, pare che Vancouver, la Hollywood del Nord, sia attualmente la prescelta. Sulla trama, logicamente, si conosce poco o nulla. Sembra però che si punti ad avere un collegamento importante con i film, dunque la storia sarà parte della stessa continuità di questi ultimi.

La serie potrebbe arrivare tra il 2021 e il 2022

Considerando che le riprese di Dominion sono appena iniziate, un’ipotetica messa in onda dello show si potrebbe collocare tra il 2021 e il 2022. Il portale, infine, ci informa che la piattaforma streaming di NBCUniversal, Peacock, potrebbe ospitare la serie.

Ritornando al film attualmente in sviluppo, di recente il regista Colin Trevorrow ha annunciato attraverso Twitter che le riprese di Jurassic World 3 sono ufficialmente iniziate. Inoltre, tramite un’immagine, ha anche svelato che l’atteso sequel s’intitolerà ufficialmente Jurassic World: Dominion. Il film uscirà nelle sale a giugno del 2021, proponendo un cast di altissimo livello. Le riprese di Jurassic World 3 si terranno nuovamente ai Pinewood Studios nel Regno Unito. Alcune indiscrezioni indicano anche Malta e Hawaii.

La sceneggiatura è firmata da Colin Trevorrow, che sarà anche produttore con Steven Spielberg, e da Emily Carmichael. Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum torneranno nei panni di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom. Tra i nuovi ingressi troviamo DeWanda Wise, Dichen Lachman, Scott Haze e Mamoudou Athie. Tra i protagonisti anche Justice Smith e Daniella Pineda. L’uscita è fissata all’11 giugno 2021. La regista, Colin Trevorrow, vede questo capitolo come un sequel della saga.